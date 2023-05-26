陳水扁稱修選罷法排黑條款要死諫！柯文哲： 有褫奪公權制度就好
立法院會今（26）日將處理攸關防堵黑金參政的《公職人員選舉罷免法》修正草案，日前為反對修法上凱道抗議的前總統陳水扁，今日清晨在臉書粉專「陳水扁新勇哥物語」發文稱此舉有違憲重大爭議，開民主倒車，並宣稱要「死諫」。對此，台灣民眾黨主席柯文哲表示，有褫奪公權制度就好，不要搞有的沒有，不要因人設事。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲競選辦公室今日舉行「KP競選募款集資『回饋小物』開箱記者會」，會後媒體聯訪詢問柯文哲日前到台南拜訪陳水扁，被民進黨解讀為「反綠聯盟盟主」，柯文哲先是反問「阿扁什麼時候變藍軍？」
針對傳出陳水扁傳簡訊給民進黨主席賴清德，要求賴放他一條生路，柯文哲說，「阿扁如果傳簡訊給我，我知道，阿扁如果傳簡訊給賴清德我怎麼會知道，我又不是CIA監聽！」
柯文哲說，他每隔一段時間會去看陳水扁，因為還是他醫療小組的召集人，定期去病情追蹤。柯文哲說，對陳水扁病情還滿有興趣，那是一個很少看到的案例，陳水扁平時看起來很沒精神，一提到政治就生龍活虎。陳水扁當過4年台北市長、8年總統，腦袋裡裝有很多有用的資訊，但是此行沒有要求陳水扁支持他。
針對排黑條款，柯文哲表示，從這案子看到國民兩黨無法理性討論，有褫奪公權制度就好，用那套就好，法絕不要因人設事，搞得無限上綱，那就乾脆不要更生人協會，坐過牢的人被社會排擠，那一定會走極端，不要搞有的沒有，不要因人設事。