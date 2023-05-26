台北國際觀光博覽會開幕！虎航抽免費機票 這攤也送萬元旅遊金
由台北市旅行商業同業公會主辦的「2023台北國際觀光博覽會（Taipei Tourism Exposition簡稱TTE）」，今（26）日開始至5月29日，為期4天於台北世貿一館盛大開展。此次旅展集結250家海內外廠商，包含海外單位如韓國觀光公社、日本交流協會、泰國觀光局、香港旅遊發展局等10國海外單位、5大航空公司、中央部會及全台16縣市政府、50家旅行社和國內飯店共襄盛舉。
記者葉盛耀/綜合報導
台北國際觀光博覽會為2023首檔規模最大國際旅展，業者紛紛推出各種優惠行程。開幕首日雖已見不少民眾，但業者多表示，比照往年盛況今日人氣未見，初估明後為假日，人潮可能臻於高峰。一早現場僅見幾個讓民眾可免費參加遊戲的攤位，已有排隊人潮，包含台灣虎航，推出追蹤台虎IG，並轉發活動貼文至限時動態，即可參加遊戲有機會獲得來回機票，引發民眾紛紛排隊參與。台灣虎航並於現場開賣全航點899元起，旅展限定購票再9折。。
而Klook也推出旅行大富翁抽萬元旅遊金活動，只要出示會員畫面，即可參加抽獎，獎項包含麥當勞冰淇淋券、日本人氣主題樂園禮物等，最大獎為萬元旅遊金，因此現場人氣也旺。其他熱門攤位果然如預期落在日、韓區。另外，今年大會還特地推出滿額加碼抽「中華航空來回商務艙長程線機票」，除了「早鳥紅包天天抽」、「暢遊世界超『集』好禮」、「消費滿額天天抽機票」等活動，更首創凡民眾於展場當日消費滿6萬元，享加碼抽獎資格乙次，最大獎是價值達19萬的中華航空商務艙長程線機票。