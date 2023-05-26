2024競選募款小物開箱 柯文哲：1450兌換帽子太搞笑
宣布參選2024總統的民眾黨主席柯文哲今（26）日舉行競選募款回饋小物開箱記者會，募款物品項目包括T恤、行動電源、水壺、肩背包、帽子等小物。柯文哲笑說，「1450兌換帽子太搞笑了」，並稱讚設計老師設計的產品很有品味。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲競選辦公室今日舉辦競選募款回饋小物開箱記者會，小物由自由落體設計公司陳俊良老師設計，並推出T恤、行動電源、水壺、肩背包、帽子等募款小物，以捐款金額兌換P幣累積兌換。柯文哲笑說「如果我錢不夠會再想辦法跟你們募。」
當被問及最喜歡哪樣小物？柯文哲說「問我不準，我這個人都實用性的，衣服我有了！」但他也提到，1450兌換帽子太搞笑了，「大家喜歡就好，每個人喜歡的東西都不一樣，老師有設計過有品味。
針對網紅「四叉貓」（劉宇）在臉書PO出截圖，民眾黨在人力網站開出文宣部-副主任、Line、Instagram社群小編、剪輯助理、節目組組長、影音剪輯、輿情系統分析師、美術編輯、議題企劃寫手，並指出「民眾黨昨天剛募款到3千500萬，馬上就在人力銀行開了16個職缺，更新日期全部都是2023年5月24日。」質疑是拿錢招募網軍。
對此，柯文哲澄清表示，選舉到了每天各式各樣抹黑都會跑出來，他強調，租辦公室、總部、聘請員工都要花錢，過去沒搞跟財團掛勾，現在是乞丐戰法，還是要募錢才能打選戰。