亞尼克生乳捲買一送一　手機「中2碼」免費吃整條！加碼百元優惠

瑪娃颱風「到底多猛」？強度海放莫拉克、象神　近23年5月最強颱

▲瑪娃颱風目前續增強，近中心風速將突破每秒60公尺，已經創下近23年來5月最強颱風紀錄。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲瑪娃颱風目前續增強，近中心風速將突破每秒60公尺，已經創下近23年來5月最強颱風紀錄。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張志浩/綜合報導

瑪娃颱風昨（25）日重返「強颱」後，威力持續上升中，中央氣象局表示，瑪娃颱風將逐步進入最強的巔峰期，最快下週一（5/29）就有可能發布海上警報，陸上警報的機率目前看來較低，雖然氣象局日前預測瑪娃颱風最接近台灣時強度為「中颱上限」，但實際上，瑪娃這兩天在海面上的強度，已經飆破近23年5月颱風的強度紀錄，甚至海放過去曾登陸台灣造成重災、較廣為人知的「莫拉克」「象神」2個颱風，成為全球焦點，後續動態相當值得關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中央氣象局資料顯示，瑪娃颱風今（26）日早8時，中心位置距離鵝鑾鼻東南東方2090公里，以每小時29公里速度，向西北西進行。中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑120公里。

實際查詢氣象局數據庫發現，包含瑪娃在內，2000年以來5月生成的颱風總計有24個，其中包含7個強烈颱風，瑪娃颱風目前的近中心最大風速每秒58公尺，已經超越2008年「雷馬遜強颱」的每秒53公尺躍居冠軍，創下驚人的紀錄；此外，這些5月生成的颱風總計有7個發佈海上警報，2006年的「珍珠颱風」、2001年的「西馬隆颱風」、2021「彩雲颱風」則有加發陸上警報，目前看來瑪娃颱風發海警機率幾乎已成定局，是否成為第4個在2000年後發布陸警的5月颱風值得關注。

▲颱風、軒嵐諾、豪雨、下雨、暴風圈、配圖。（圖／記者葉政勳攝，2022.09.03）
▲瑪娃颱風強度破壞力極大，若維持強度影響台灣，可能帶來極大的雨勢和災情。。（圖／記者葉政勳攝，2022.09.03）
若將時間點跳脫5月，過去曾在2000年、2009年登陸的「象神颱風」和「莫拉克颱風」，兩者近中心最大風速也才每秒38公尺和每秒40公尺，連強颱等級都不到的颱風就重創台灣本島，若瑪娃颱風真的發布陸上警報，雖然旱災的情況能有所改善，但災害也可能隨之而來，請民眾務必事先做好防颱準備。

氣象局長鄭明典也說明，瑪娃颱風預估在今晚或週末達到強度最巔峰，雖然瑪娃颱風目前威脅力不算高，但強度相當驚人，在5月出現更是少見，需週末觀察其更明確的動向，最快下週一發布海上警報，陸上警報部分，由於颱風中心距離台灣應該還是有段距離，直接受暴風圈影響機率不高，因此陸上警報機率目前「極低」。

颱風的強度主要以近中心最大風速來評估，若超過每秒51公尺即為「強颱」天氣風險公司分析師吳聖宇則補充，瑪娃颱風未來近中心最大風速預估可能來到每秒63公尺，瞬間最大風速每秒78公尺，如果成真，那絕對是「經典中的經典。」

瑪娃颱風強到不可思議！「陸上警報」機率曝光　路徑全球都關注

強颱瑪娃最快下週一發海警！2路徑影響出爐：「7縣市」下雨躲不掉

瑪娃颱風還在變強！最快「下週一發海警」　週末掀起瘋狗浪

瑪娃颱風還在增強！威力直逼「尼伯特、莫蘭迪」：連火車也吹翻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀