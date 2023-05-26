瑪娃颱風「到底多猛」？強度海放莫拉克、象神　近23年5月最強颱

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實際查詢氣象局數據庫發現，包含瑪娃在內，2000年以來5月生成的颱風總計有24個，其中包含7個強烈颱風，瑪娃颱風目前的近中心最大風速每秒58公尺，已經超越2008年「雷馬遜強颱」的每秒53公尺躍居冠軍，創下驚人的紀錄；此外，這些5月生成的颱風總計有7個發佈海上警報，2006年的「珍珠颱風」、2001年的「西馬隆颱風」、2021「彩雲颱風」則有加發陸上警報，目前看來瑪娃颱風發海警機率幾乎已成定局，是否成為第4個在2000年後發布陸警的5月颱風值得關注。
若將時間點跳脫5月，過去曾在2000年、2009年登陸的「象神颱風」和「莫拉克颱風」，兩者近中心最大風速也才每秒38公尺和每秒40公尺，連強颱等級都不到的颱風就重創台灣本島，若瑪娃颱風真的發布陸上警報，雖然旱災的情況能有所改善，但災害也可能隨之而來，請民眾務必事先做好防颱準備。
氣象局長鄭明典也說明，瑪娃颱風預估在今晚或週末達到強度最巔峰，雖然瑪娃颱風目前威脅力不算高，但強度相當驚人，在5月出現更是少見，需週末觀察其更明確的動向，最快下週一發布海上警報，陸上警報部分，由於颱風中心距離台灣應該還是有段距離，直接受暴風圈影響機率不高，因此陸上警報機率目前「極低」。
颱風的強度主要以近中心最大風速來評估，若超過每秒51公尺即為「強颱」，天氣風險公司分析師吳聖宇則補充，瑪娃颱風未來近中心最大風速預估可能來到每秒63公尺，瞬間最大風速每秒78公尺，如果成真，那絕對是「經典中的經典。」