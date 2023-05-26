雞排妹傳參選「開嗆于美人」！曝老公Akira反應：民進黨幫我作法
「雞排妹」鄭采勻（原名：鄭家純）近來傳出被民進黨徵召，將參選2024年台北市中正、萬華區立委，若此事真的確定，代表她即將與知名主持人于美人對戰，對此，她今（26）日受訪時被問到是否有勝算時，表示：「因為她（于美人）也不是唯一的候選人，單就她去做討論也沒有太大的意義。」隨後開嗆：「要參選，又開新的粉專，說不想讓政治影響原本的粉專，這思考很特別，那所以代表妳認為你的粉專比參選重要嗎？」談到日籍老公AKIRA是否支持她參選，她也曝光老公得知後的第一反應，笑說：「很謝謝他的支持！我朋友還笑說是不是民進黨幫我作法，幫我找到這個老公。」
記者郭佩蓉/台北報導
雞排妹今日受訪時談到自己願意接受一切安排：「我的態度始終如一，就是他們派我去哪就去哪，去金門也OK！」被問到若確定參選中正萬華立委，將對戰于美人，是否有勝算？她也回應：「因為她也不是唯一的候選人，單就她去做討論也沒有太大的意義，她應該要先表態，到時候會要支持哪一個政黨、政黨票吧，這是她要面對的。」她接著說：「如果她要一直主張無黨無派，目前看起來選民沒有要埋單。她為此還特別開一個新粉專，說不想讓政治影響原本粉專，這思考很特別，妳又要參選，又要說不想讓政治影響妳的粉專，那所以代表妳認為你的粉專比參選重要嗎？」
被問到老公AKIRA是否支持她參選，她說在第一次被詢問參選意願時，就有告訴老公了，「他真的很支持，他們家的政治傾向也跟我一樣，蠻關心，公婆對我要參選都很支持」，更透露與老公當時溝通的對話：「我就跟他開玩笑，日本如何我不清楚，如果在台灣你是立委的話，配偶資訊是要公開的，可能會有無聊人士去騷擾你，而且選舉是半年、一年的事，如果有選上，我消失的時間就會拉長，會消失四年多，這樣你可以嗎？」結果老公不但沒有反對，反而回她：「比起隱私和跟妳的相處時間，台灣的未來更重要！」讓她感動直呼：「很謝謝他的支持！我朋友還笑說是不是民進黨幫我作法，幫我找到這個老公！」與先生兩人也都有共識：「如果真的有那一天，我大部分時間都會在台灣。」
最後，被問到若決定參選，與老公相處的時間勢必更少，這樣生孩子的規劃是否又要延後？她也透露自己其實在被問徵召意願之前，就有計畫凍卵，「已經有在養卵，要養3個月，已經養得差不多，就可以去凍卵了，因為我之前其實有經期比較長、引發經痛的問題，我在年紀很小的時候，婦產科醫師就有建議吃調經藥，如果平常有在吃調經藥很長一段時間，就需要停藥好幾個月的時間養一下」，不過她也提到，先生本來就很忙，無論有沒有要選舉，生小孩這一塊本就不是在這幾年的規劃中。