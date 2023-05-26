歷經25年！立法院三讀通過《內政部組織法》　將成立國家公園署

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內政部說明，這次組織調整重點及預期達成的目標，第一，內政部掌理全國內務行政事務，與人民生活息息相關，政策推動成效密切影響人民生命及財產安全保障，進而影響到社會安定，組織調整後「部本部分設8司、6處、1中心」，將強化地方自治、促進政治參與、保障宗教自由、優化生命禮儀、健全租賃制度與土地管理、提升公民社會與合作參與及推動役政革新。
第二，為利救災整合及強化，並與國際搜救體系接軌合作，消防署將內部單位「特種搜救隊」改制成立所屬機構，另將現行基隆、臺中、高雄及花蓮等4港務消防隊整併成1個「港務消防大隊」，以發揮彈性調度人力、指揮協調的效能。第三，成立「國土管理署」，未來將持續深化國土規劃、都市計畫、都市更新、住宅管理、建築管理、都市基礎工程與下水道建設等業務的政策推動與管理，健全土地規劃管理體系基礎、落實國土永續發展的目標。
第四，成立「國家公園署」，則是藉由國家公園組織位階提升，整合全國國家公園、國家自然公園、濕地、海岸系統等整體性環境治理，並與國際保育接軌，另透過內政部所屬地政、警察、消防及空中勤務等單位的合作支援，強化國土保安及遊客安全效能，讓世界更加認識美麗的臺灣。
內政部最後表示，13位部長包括黃主文、張博雅、余政憲、蘇嘉全、李逸洋、廖了以、江宜樺、李鴻源、陳威仁、葉俊榮、徐國勇、花敬群（代理部長）以及現任林右昌部長等人，加上所有同仁多年努力後，內政部組織調整終於全面到位，未來除持續強化內政業務的推動外，更將以多元前瞻的思維，推動穩固踏實的施政方針來促進國家發展、維護社會安全及積極回應民眾的期盼。