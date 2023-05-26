亞尼克生乳捲買一送一　手機「中2碼」免費吃整條！加碼百元優惠

瑪娃颱風增強長胖！氣象局揭「陸上警報新機率」　最快下周一海警

▲瑪娃颱風還會增強、長胖，氣象局不排除發陸上警報機率。（圖／中央氣象局）
▲瑪娃颱風還會增強、長胖，氣象局不排除發陸上警報機率。（圖／中央氣象局）

記者鍾怡婷/綜合報導

瑪娃颱風朝台灣靠近，最快預計於下周一（29日）發布海上警報，這兩天強度、暴風半徑都有機會持續擴大，也有機會接近台灣陸地，中央氣象局不排除發布陸警，目前預測預報不確定仍大，也許接近台灣的過程也可能減弱強度，不過大致來講都是結構完整的強度颱風，提醒民眾可隨時更新預報資訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象局預報員徐仲毅指出，周日(28日)之前天氣沒有明顯天氣系統影響，天氣穩定，下周一(29日)之後，台灣會受瑪娃颱風外圍環流影響。

▲中央氣象局預測，瑪娃颱風路徑潛勢預測圖，並不排除發布陸上警報機率。（圖／中央氣象局）
▲中央氣象局預測，最新瑪娃颱風動態，強度及半徑仍在持續增強。（圖／中央氣象局）
而瑪娃颱風從雲圖上看來，目前距離台灣東南東方2100多公里海面上，對劉發展非常旺盛，強度非常強，預計近中心最大風速在每秒58公尺，是一個強烈颱風，七級暴風半徑280公里，未來一兩天內往西方向移動，強度、暴風半徑會略微增強。

徐仲毅表示，瑪娃颱風移動方向，在周（28）日前，穩定偏西移動，下周一(29日)接近巴士海峽後，瑪娃颱風速度會放慢及北轉，時間點和角度將會決定距離台灣遠近。週日前瑪娃距離台灣遙遠，對天氣基本沒有影響，下週一開始風力增加，雙北、東半部、恆春半島開始降雨。

瑪娃颱風陸上來看，發布海警的時間點最快在週一，不過預報不確定仍大，要隨時更新最新預報。且從最新的瑪娃颱風路徑潛勢預測圖來看，瑪娃颱風中心還是有可能接近台灣陸地，並不排除發布陸警的機率，但目前發布海警機率相當高。

▲中央氣象局預測，瑪娃颱風路徑潛勢預測圖，颱風中心在該時間有70%的機率進入該圓圈之內。（圖／中央氣象局）
▲中央氣象局預測，瑪娃颱風路徑潛勢預測圖，並不排除發布陸上警報機率。（圖／中央氣象局）

瑪娃颱風還在增強！威力直逼「尼伯特、莫蘭迪」：連火車也吹翻

下週發海警機率高！「瑪娃」朝台灣前進　各地暴風圈侵襲機率曝

「瑪娃」強度達顛峰！吳德榮：今年地表最強　最新預測路徑出爐

瑪娃颱風「到底多猛」？強度海放莫拉克、象神　近23年5月最強颱

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀