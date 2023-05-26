瑪娃颱風增強長胖！氣象局揭「陸上警報新機率」 最快下周一海警
瑪娃颱風朝台灣靠近，最快預計於下周一（29日）發布海上警報，這兩天強度、暴風半徑都有機會持續擴大，也有機會接近台灣陸地，中央氣象局不排除發布陸警，目前預測預報不確定仍大，也許接近台灣的過程也可能減弱強度，不過大致來講都是結構完整的強度颱風，提醒民眾可隨時更新預報資訊。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象局預報員徐仲毅指出，周日(28日)之前天氣沒有明顯天氣系統影響，天氣穩定，下周一(29日)之後，台灣會受瑪娃颱風外圍環流影響。
而瑪娃颱風從雲圖上看來，目前距離台灣東南東方2100多公里海面上，對劉發展非常旺盛，強度非常強，預計近中心最大風速在每秒58公尺，是一個強烈颱風，七級暴風半徑280公里，未來一兩天內往西方向移動，強度、暴風半徑會略微增強。
徐仲毅表示，瑪娃颱風移動方向，在周（28）日前，穩定偏西移動，下周一(29日)接近巴士海峽後，瑪娃颱風速度會放慢及北轉，時間點和角度將會決定距離台灣遠近。週日前瑪娃距離台灣遙遠，對天氣基本沒有影響，下週一開始風力增加，雙北、東半部、恆春半島開始降雨。
瑪娃颱風陸上來看，發布海警的時間點最快在週一，不過預報不確定仍大，要隨時更新最新預報。且從最新的瑪娃颱風路徑潛勢預測圖來看，瑪娃颱風中心還是有可能接近台灣陸地，並不排除發布陸警的機率，但目前發布海警機率相當高。