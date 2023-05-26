直火炭烤好銷魂！Martin's炭火料理工坊美味超驚人
位於高雄苓雅區四維路上的「Martin's馬丁炭火料理工坊」，隱身在靜謐的綠蔭大道旁，不稍加留意很容易錯過這間擁有職人手藝的美味餐廳。已經營業七年的Martin's，去年九月重新裝潢並推出新菜單，一樓為居酒屋採單點型式，二樓則規劃包廂，以客制化料理提供多人聚餐需求。
記者陳美嘉／高雄報導
Martin's炭火料理工坊料理融入多國元素，直火料理、炸物、鍋物、炒物、煮物、前菜、沙拉等一應俱全。近期掀起熱潮的「直火炭烤牛肉漢堡排」，在Martin's也吃得到，自製手打的牛肉漢堡排，以炭火直烤鎖住食材原味，外層帶有焦化奶油的香氣，內部呈現粉嫩色澤，爆汁美味可搭配紅酒醬、日式桔醋，讓每一口都有不同變化。
「安格斯冷藏牛小排」使用原塊肉，採美式炭烤方式料理，牛排煎完後先靜置以鎖住肉汁，外酥內嫩，沾點海鹽、芥末等提味，完全就是極致的享受。
限量供應的「雞皮仙貝」使用高品質的桂丁雞皮，需手工刮除皮下油脂，反覆清洗去除雜質，前置作業十分繁複，而像肉紙一樣薄的雞皮要完美上桌，十分考驗廚師的功力，雞皮仙貝口感酥脆而不油膩，超涮嘴。
「桂丁雞翅」、「午仔魚一夜干」及多樣的醬燒、塩烤串物也是不可或缺，像是橫格膜、雞頸肉、伊比利豬五花剝皮辣椒、牛肉串、七里香等有超多選擇，很適合三五好友揪團來趟串燒之旅，用美食釋放壓力。
冷前菜「雞白肝」也是一絕，高等級的桂丁雞肝，採費工的熟成方式，讓雞肝油嫩細緻，呈現如鱈魚肝的口感，帶著炭火的香氣十分迷人。「螃蟹粥」則是二樓客製菜色，用日式煮法讓每一顆米粒都吸飽湯汁，綿密而帶著滿滿海產的鮮甜，粥品可依需求及當季食材客制，需提前預定。特別的是，老闆還會不時端出隱藏菜色和客人交朋友，像是酥炸鴨舌、特製花枝丸等，常常會有意外的驚喜出現。