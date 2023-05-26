線上旅展優惠懶人包！5星飯店買1晚送1晚　16家超殺折扣一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
寒舍集團線上旅展今（26）最後一天，喜來登「十二廚雙人餐券」2500元起、「舒適客房」買一送一價9999 元，直接下殺 3.2 折，「首席客房」7299 元。
百萬網友激推、有「一生必嘗Buffet界王中之王」盛名的台北寒舍艾美探索廚房，祭出4款超值餐券下殺7.8折起，特別推薦「平日雙人自助下午茶券」每張1860元，平均一人不到1000元。
📌寒舍集團：台北寒舍艾麗
寒舍艾麗線上旅展即起至5月31日舉行，「LA FARFALLA 義式餐廳雙人餐券」1599 元起、「The Terrace 樂饗犇犇雙人券」899 元，「精緻客房雙人住宿券」原價 2萬324 元，現打 3.4 折，只要 6999元。
📌JR 東日本大飯店台北
JR東日本大飯店台北線上旅展即起至6月5日，餐飲部分有「鉑麗安平日午晚餐券」2500 元、買2送2價 8000 元等；住宿祭出「都會客房雙人住宿券」4400元、「行政尊榮客房雙人住宿券」6900 元等優惠，買10送1，票券在飯店官網或現場都可購買。
📌國泰飯店觀光事業：慕軒飯店、和逸飯店
國泰飯店觀光事業即起至6月18日舉辦線上旅展，慕軒飯店餐飲通用券1280元、和逸飯店2館「單人平日午間套餐通用券」，一張僅280元，買6張再贈送1張，巧虎夢想樂園則推出「一大一小入園券」680 元，除官網之外，也可在 Klook、KKday等通路購得。
📌長榮酒店
長榮酒店即日起至5月31日推出線上旅展優惠，「六館通用聯合住宿券」每張3299元，適用於全台 6 家分館。今年首度採「電子票券」方式販售，避免旅客忘記攜帶，且購買20張套票組還能享8.8折，每張只要2900元。
📌台北遠東香格里拉
台北遠東香格里拉即日起至6月2日舉辦線上旅展，祭出住宿下殺2.4折，「尊榮客房雙人住宿券不含早」6499元、含早餐是7999元，另還有遠東CAFE餐券830元起等優惠。
📌台北福華大飯店
即起至5月31日，台北福華大飯店「港點粵菜任你選餐券」1張950元、「中式餐廳合菜餐券」1張2999元，買5送1；「中式十人桌菜餐券」1萬3888元，下殺61折，買10送1。另外，還有「彩虹座通用自助餐券」1張1099元，依規定加價後全餐期午餐、晚餐以及下午茶皆可使用。
📌福容大飯店
福容大飯店線上旅展即起至6月9日，「聯合住宿券」買10送1，優惠價2萬9000元，平均1一張2636元；免費加入福容會員，享買15送1「再贈1」，平均一張只要2559元。單張可住福容花蓮店或福容墾丁店、2張入住福容淡水漁碼店海景豪華客房，3張聯合住宿券則能入住麗寶福容店或福容福隆店Villa區簡樸禪風客房3天2夜，平均一晚每人只要1920元起。
📌北投大地酒店
北投大地酒店今（26）同步上架線上旅展優惠，1泊1食住宿券原價1萬7380元，下殺5.1折，1張8888元，5月至9月的平假日、連假期間皆適用，平日入住還可選擇房型升等或贈送紅酒1瓶。
另有1泊2食住宿券，原價2萬1516元打5.5折，單張售價1萬1888元。還有「料理東西軍」餐券，一套6張7890元，可在館內3間餐廳使用。
📌將捷金鬱金香酒店
將捷金鬱金香酒店即日起至6月5日推出台北、高雄線上旅展，住宿券每張3300元，平假日都可用，暑假入住周日至周四不加價，加購早餐享買1送1優惠。
📌礁溪長榮鳳凰酒店
長榮鳳凰酒店（礁溪）即日起至5月29日18:00止推線上旅展優惠，原價2萬856元的「平日雙人1泊2食住宿券」下殺4折，8388元即可入住高級洋式客房，平日雙人1泊1食也只要7688元，餐飲則推出「早午晚餐／火鍋通用券」1張768元起優惠。
📌宜蘭綠舞國際觀光飯店
宜蘭綠舞線上優惠至6月13日，住宿券優惠每人只要2297元起，即可入住欣賞不同山海美景的房型；露營車住宿券限量100張，4人入住只需1萬1288元。凡購買住宿券，即贈日式服裝體驗、萌寵餵食體驗、黑RURU CAFE免費入園等禮遇。
📌宜蘭力麗威斯汀度假酒店
宜蘭力麗威斯汀度假酒店線上優惠至5月29日，「豪華／精選客房一泊一食平日住宿券」下殺3.8折，優惠價7500元，餐券優惠最低850元起，再享滿額加贈餐券好康。另外單人泡湯券下殺4.6折，1張650元，而湯泉美饌雙人舒享券，可享湯屋120分鐘和日式雙人餐食1份，旅展限時優惠2380元。
📌台中鳳凰酒店
台中鳳凰酒店也同步推出優惠，「精緻雙人房一泊一食平日住宿券」2666元，與原價相比直接下殺 3.7 折；館內「鳳凰食號」平日單人早午餐券550元，買10再送1。