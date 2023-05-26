徠卡Q3相機終於來了！支援無線充電 「售21.5萬元」電話已被打爆
終於來了！徠卡終於推出Q系列第三代相機徠卡 Q3，為全片幅定焦相機，從2015 年推出第一代，一直到2019年才有Q2，又隔了4年2023年再度有Q3問世，配置3吋翻折觸控式螢幕、8K錄影，售價21萬5000元。同時，還推出全新徠卡無線充電板，加購無線充電手柄，不用插電源線、拔電池，放上充電版就能充電。根據徠卡台灣表示，Q2在台灣非常受到歡迎，Q3近年詢問度也相當高，雖然Q3才剛公布，但已經陸續接到詢問電話，預料會相當搶手。
記者周淑萍/綜合報導
徠卡 Q3 相機搭載了三倍解析度技術的新型背照式感光元件(BSI-CMOS)，解析度分別為 6000 萬、3600 萬和 1800 萬像素的 DNG 格式原始檔可供進一步創作，或可由機內直接生成經典風格的JPEG格式圖檔。6000 萬像素解析度模式下可捕捉到非常清晰的細節和層次，3600 萬或1800 萬像素模式下的操作更加快速，更持續的連拍，生成的文件檔案更小。而無論在哪種解析度模式下，徠卡 Q3相機的感光元件始終啟用全片幅全域工作，ISO 感光度範圍為 50 至 10萬。更搭載L2技術的新一代 Maestro 系列處理器，提高運行速度。
鏡頭部分，使用徠卡Summilux 28mm f/1.7 ASPH. 高速鏡頭，該鏡頭的微距模式功能，最近對焦距離為 17 cm，可拍攝特寫鏡頭。配合高解析度，第三代Q系統相機同樣支援數位變焦，在28mm、35mm、50mm和75mm 的基礎上，更增加至90 mm焦段。此外，徠卡Q3還新增了徠卡透視控制 (LPC) 和徠卡動態範圍 (LDR)，在未經後期處理的情況下也可保證JPEG 圖檔的出色成像。
自動對焦系統這次也有顯著提升，採用全新混合自動對焦系統搭載相位檢測技術，可實現高速、精準的對焦和物體追蹤功能。高精度反差自動對焦技術、DFD 系統、相位檢測自動對焦和智慧主體識別功能都為拍出明亮清晰的圖片保駕護航。相機更搭載新型 OLED 取景器，解析度達 576 萬像素，可呈現純淨清晰的拍攝畫面。
此外，螢幕部分，前代用戶應該會相當有感，無法翻轉的設計，當要低角度或是高位取景時，無法透過螢幕來構圖，這次Ｑ3改為3吋可翻折觸控式螢幕會方便許多。錄影提升到8K 解析度，配備H.265和Apple ProRes 等高效轉碼器。比較特別的是，還推出全新徠卡無線充電板，搭配具備無線充電功能的手柄，讓Q3擺上充電版是就能充電。