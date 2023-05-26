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啟動東協醫藥合作計畫！東洋與3家越南頂尖醫院簽訂MOU

▲東洋與越南頂尖醫院簽訂MOU。（圖／東洋）
▲東洋與越南頂尖醫院簽訂MOU。（圖／東洋）

記者賴正琳／綜合報導

台灣東洋在25日宣布「東協醫藥合作計畫」，深化「為全球醫病提供多元醫療解決方案」的企業使命，此次總共與越南3家頂尖醫院簽署合作備忘錄（MOU)，未來東洋將協助越南醫師與國內南北兩大醫學中心串聯，展望國際交流。

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東洋表示，公司在越南已在地紮根十多年，與越南各大醫院建立了深厚的合作基礎，因此，越南即是「東協醫藥合作計畫」的首波邀請國家；5月中旬公司分別與胡志明市腫瘤醫院(Ho Chi Minh City Oncology Hospital)、輸血與血液醫院(Blood Transfusion Hematology Hospital)及河內腫瘤醫院(Hanoi Oncology Hospital)三家頂尖醫院簽署合作備忘錄。

台灣東洋總經理侯靜蘭指出，由於台北榮民總醫院與高雄醫學大學附設中和紀念醫院積極推動醫衛新南向「一國多中心」計畫，分別發展最新的重粒子放射治療及AI智慧精準醫療，因此，公司此次便協助越南醫師與國內南北兩大醫學中心串聯，未來也會邀請更多醫院參與，希冀擴大交流達到「Taiwan Can Help」的多贏局面。

侯靜蘭亦指出，「為全球醫病提供多元醫療解決方案」一直是公司自許的企業使命，很高興透過合作交流建立與越南醫院長期的夥伴關係，公司會持續關注越南和東協國家的醫病需求，並以公司專業優勢為後盾，穩健地推動國際化進程。

河內腫瘤醫院院長PhD.Dr.Bui Vinh Quang表示，隨著越南罹癌人數逐年攀升，癌症治療成為重要領域，而台越除地理位置及人文習慣相近外，雙邊癌症病患也有相似的基因突變型態及流行病學發展，因此，增進彼此的臨床經驗及學術交流，定可帶給病人更多助益。

東洋總經理侯靜蘭表示，這項計畫可了解越南臨床需求外，更可藉公司的資源與國內醫學中心串聯，並透過短期醫院訓練、跨國學術會議、醫院參訪、與學校和醫學會共同合作等規劃，分享最新的治療技術與臨床成功經驗，同時也能加深台越交流。

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