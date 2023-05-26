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NVIDIA創天價、黃仁勳身價上兆元！來台行程受矚目

▲NVIDIA營運展望亮眼，股價衝上379.8美元，創新天價，執行長黃仁勳身價一舉攀至新台幣1兆元。（圖／翻攝自NVIDIA YOUTUBE頻道）
▲NVIDIA營運展望亮眼，股價衝上379.8美元，創新天價，執行長黃仁勳身價一舉攀至新台幣1兆元。（圖／翻攝自NVIDIA YOUTUBE頻道）

中央社

（中央社記者張建中新竹26日電）NVIDIA營運展望亮眼，股價衝上379.8美元，創新天價，執行長黃仁勳身價一舉攀至新台幣1兆元。AI教父黃仁勳已來台灣，27日將出席台大畢業典禮致詞，並參加下週電腦展活動，在台行程料將掀起一陣旋風，成為各界關注焦點。

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人工智慧（AI）的「iPhone時刻」來臨，帶動輝達（NVIDIA）的數據中心晶片需求激增，營運展望樂觀，預期2024會計年度第2季營收可望躍升至110億美元，季增逾5成。

當終端市場需求因通膨升息影響而持續疲軟，半導體產業下半年景氣混沌不明，輝達樂觀展望大幅超乎市場預期，扭轉市場低迷氣氛，吸引投資人搶進，25日股價飆漲近24.4%，收在379.8美元，市值逾9400億美元。

黃仁勳身價也隨著水漲船高，據彭博億萬富豪榜統計，黃仁勳單日身價暴增63.7億美元，達340億美元，突破新台幣1兆元，排名躍升至第37位；黃仁勳今年來身價累計增加202億美元，增幅高達1.46倍。

隨著輝達強漲，AI題材持續熱燒，美國及台灣相關概念股紛紛走高。市場看好晶圓代工廠台積電可望受惠來自輝達急單，下半年營收有機會復甦，股價攀高至568元，創14個月來新高；超微（AMD）股價也勁揚逾1成。

AI儼然成為全球關注的焦點，黃仁勳動態備受矚目，據了解，他已來到台灣，預計27日出席台大畢業典禮致詞，給畢業生勉勵與祝福。

黃仁勳隨後將於29日親至COMPUTEX 2023電腦展現場發表主題演講，內容將涵蓋加速運算與人工智慧；他在30日將與全球媒體及分析師問答。

據輝達指出，黃仁勳此次來台僅有以上3場公開行程。市場傳出他可能出席聯發科活動站台，並會拜訪客戶與供應鏈夥伴，在台行蹤備受關注；不過聯發科公告指出，黃仁勳站台一事是市場臆測及傳言，不予評論。（編輯：張良知）1120526

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