「美國隊長」克里斯伊凡爆求婚成功 小16歲女友點頭答應了
好萊塢41歲男星克里斯伊凡，因主演漫威系列英雄電影《美國隊長》暴紅，克里斯伊凡曾被爆出與25歲葡萄牙女演員艾芭巴普蒂斯塔熱戀中，如今相戀1年多，再傳出克里斯伊凡上個月求婚成功的消息，估計今年夏天舉行結婚典禮。
記者黃雅琪/綜合報導
克里斯伊凡與艾芭巴普蒂斯塔據傳已經祕密交往1年多，兩人雖然相差16歲卻仍穩定發展中。而克里斯伊凡過去受訪時，曾透露除了忙於工作之外，也有想成家立業的想法，顯見他其實是「想婚」的。
根據《Radar Online》報導，知情人士爆料克里斯伊凡與艾芭巴普蒂斯塔從去年開始就一直同居中，而且早就在上個月，克里斯伊凡祕密向女友求婚成功，目前正在積極籌備中，預計會在今年夏天舉行浪漫婚禮，爆料者還說克里斯伊凡很積極：「他迫不及待想讓艾芭成為他的老婆！」
至於婚禮地點，爆料者點出是位在克里斯伊凡的家鄉麻薩諸塞州，其中鱈魚角（Cape Cod）海灘將會是最有可能被選中的地方，爆料者說：「克里斯伊凡在那裡度過童年的夏天，也喜歡沙灘婚禮的想法」，屆時賓客名單估計以雙方親友為主。對於被爆出即將結婚一事，外媒已經求證兩人，但至今尚未有回應。