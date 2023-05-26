宜蘭藍議員批女消洗澡為何不鎖門？時代力量嗆不道歉就發動罷免

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根據了解，該名女消防員後續經醫師診斷為急性創傷壓力反應，應休養2個月，不過在申請公傷假時卻被駁回，期間又遭到主管言語羞辱、最後被迫離職。對此民進黨宜蘭縣議員林詩穎、林佩螢昨日於議會縣政總質詢時，在個人座席上擺上「桌卡」，聲援遭性騷擾的受害者，引發國民黨縣議員黃浴沂為此大怒，在議會上大聲怒吼「被偷看不一定是對的，為什麼不鎖門？妳要引誘人去看嗎？不想污辱她。」
時代力量宜蘭黨部執行長郭稟翰表示，宜蘭縣政府消防局長一開始就刻意忽視性別工作平等法，這樣錯誤的處置，源自於毫無性平意識，才導致了歧視行為卻不自覺，直到消防署發公文糾正，消防局局長才自打臉，自相矛盾地反駁原先錯誤的說辭與處置。
郭稟翰表示，黄浴沂在議會中作出最糟糕的示範，不去究責帶有歧視的主事者，反而檢討受害者，倒果為因，扭曲是非，呼籲黃浴沂必須為自己歧視性的語言公開道歉，否則不排除發起罷免行動，強調「不道歉，就罷免」。
民進黨宜蘭縣議員林詩穎也在臉書發文「平權教育不能等」，指出女性著裙裝被騷擾卻被檢討為什麼穿裙子？女性洗澡被開門潛入被檢討為什麼不鎖門？針對女消防員被騷擾的事件，本次定期會中要緊追消防局要真相，卻有議員咆哮要求撤下標語看板，言談中盡是對被騷擾者的不尊重，強調議員都有自己的態度和職責，黃浴沂似乎對［尊重］二字陌生，一再秀下限。
民進黨宜蘭縣議員林佩螢也在臉書中發文，指出黃浴沂說「為什麼不鎖門，是在引誘人家去看嗎？」，彷彿在教育社會「穿短裙被強暴被性騷擾就是應該」，言論無一不檢討被害者，在中央政府與宜蘭縣政府努力推動平權教育下，「性別平權」不應該只是口號，「尊重」更是每位議員在議場內對每件事應有的態度與權責，對於黃浴沂的言行予以尊重也會是他們最好的人生借鏡。
黃浴沂在回應媒體採訪時表示，他沒有不對，要道歉什麼？女消防員不鎖門的意思是什麼？是會影響人家進去看啊？他講的有什麼不對？被人家看，看人家的，誰對或不對，這已經進入司法，就給司法處理。
黃浴沂還提到，民進黨一直在消費被害人，在傷口撒鹽，這樣做對被害人沒有幫助；強調自己沒有講錯，為什麼要道歉？而時代力量不了解情形，只聽一面之詞，對於他們要罷免也表示尊重。