颱風假懶人包！風雨多大才停班課、上班換補休？7大QA一鍵查動態

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A：各縣市（含直轄市）的機關、學校由縣市長決定。不過縣市政府也可以依據轄區的地形、地貌、交通的不同狀況授權給鄉、鎮、市長決定。另外，公務機關、學校首長也可以視實際情形自行決定是否停止上班及上課，不過發布後應通報給縣市政府及上級機關。
📌Q：風多大才能不用上班上課？
A：依據氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，可以發布停止上班上課。
📌Q：雨多大才能放颱風假？
A：根據氣象預報或實際觀測，雨量達到各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已經致災或有可能致災時，可以發布停止上班上課。
📌Q：放颱風假時有薪水拿嗎？
A：由於颱風假目前尚未納入《勞基法》，勞動部說目前颱風假仍屬於因不可抗力而暫停工作，因此沒有強制規定雇主必須給予「有薪休假」，如果雇主要求你在颱風天出勤，就得給付薪資，也要給員工通勤協助；同理，如果員工考量颱風假到班「有安全疑慮」，算是正當理由，雇主也不可以扣全勤獎金或以年終考評要脅。
📌Q：「上午或晚上停班課」是幾點到幾點？
A：如果是前一天晚間10時前發布，「全日停班課」指的是凌晨0時至深夜12時停止上班上課；「上午停班課 」是從凌晨0時至中午結束。如果在當天凌晨4時30分前發布，「全日停班課」指上午8時至深夜12時停止上班上課；「上午停班課」是上午8時至中午結束。若發布「下午停班課」，通常則是指下午1時30分到深夜12時停止上班上課。若發布「晚上停班課」為晚間6時至深夜12時停止上班上課。
📌Q：如果住的縣市放颱風假，但上班上課的縣市沒放怎麼辦？
A：只要居住地區、上班上課交通必經地區、服務機關或學校所在地有一處停止上班上課，當事人就可以停止上班上課。
📌Q：哪裡可以查放颱風假的資訊？
A：除了鎖定《NOWnews今日新聞》即時報導，注意縣市政府及所屬機關、學校發布的訊息，也可以透過人事總處全球資訊網「停止上班及上課專區」查詢。