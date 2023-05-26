特企／今夏療癒甜點來襲 「福樂縱享果實優酪」新登場
夏日來襲，市佔第一的優酪領導品牌「福樂」，鎖定年輕女性族群，推出全新「福樂縱享果實優酪」，以獨特雙Q顆粒與真實果實，創造多層次豐富口感，搭配雙重水果完美比例，帶給喜愛優酪的消費者最療癒的美味體驗。首推兩款口味：「葡萄奇異果」以清甜葡萄搭配微酸奇異果，入口微酸微甜清爽感滿滿；「芒果蜜桃」以香濃芒果融入多汁水蜜桃，帶來盛夏甜蜜新滋味！此外每100g熱量不到100大卡的貼心設計，就是要讓年輕女性朋友們享受美味不罪惡。
為慶祝新品上市，特地與高人氣美食實境節目－「嗨！營業中」合作，在台北市信義區開設全台唯一「福樂縱享限定快閃店」，邀請節目中二位營業人員－經營之神庹宗康及甜點擔當莎莎，以食神味蕾為大家現場揭秘「福樂縱享果實優酪」獨特口感與美味。經營之神康哥對「福樂縱享果實優酪」豎起大拇指說讚，雙Q 顆粒與真實果實層次豐富，對葡萄奇異果口味尤其印象深刻，大讚沒有想過這組合可以那麼搭。甜點達人莎莎也強力推薦「福樂縱享果實優酪」的芒果蜜桃口味，充滿夏天風情的芒果蜜桃風味，搭配蒟蒻和椰果顆粒，甜度酸度剛剛好；葡萄奇異果則帶有奇異果清香，葡萄果味在口中層層堆疊讓人回味無窮，兩款口味絕對都是女孩們今夏必吃的解饞甜點首選！
「福樂縱享果實優酪」與高人氣美食實境節目－「嗨!營業中」合作，在台北市信義區開設全台唯一「福樂縱享限定快閃店」，莎莎跟康哥不只為美味站台，現場使用「福樂縱享果實優酪」即興製作一道具有繽紛色彩、口感豐富的「水果優格塔」，搶先品嚐到的民眾都大呼好幸福、好好吃。活動現場同時提供消費者搶先品嚐「福樂縱享果實優酪」獨特美味之處，吸睛的網美打卡場景，吸引人潮大排長龍，也讓「福樂縱享限定快閃店」成為週末信義區熱度爆棚的人氣地點！
康哥及莎莎在成功完成雙人營運任務後，也偷偷預告「福樂縱享果實優酪」，即將在第二季「嗨！營業中」成為解饞新秘方，口感豐富、充滿驚喜的「福樂縱享果實優酪」究竟會在節目中帶來什麼樣的夏日甜蜜火花呢？經營之神康哥與甜點擔當莎莎請大家拭目以待！莎莎也提到，如果大家等不及想要嚐鮮節目中隱藏版美食，現在「福樂縱享果實優酪」在四大超商、全聯及各大量販都可以買得到。為慶祝新品上市，即日起至５月底，超商通路特價單杯32元／2杯59元（原價35元），全聯及各大量販通路2入組59元，邀請消費者一同感受今夏「福樂縱享果實優酪」的「嚼」佳美味。