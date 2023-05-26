Q1行人死亡增！擺脫行人地獄　交通部祭19項行動方案

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進一步以行人每十萬人死亡來看，基隆市居冠超過1人以上，新竹市及3個離島維持0死亡。同期自我比較增加較多前3名依序為臺北市、臺南市及基隆市。交通部呼籲，縣市首長應更加重視，並訂定112年目標行人死亡人數達歷年最低。
交通部、內政部及教育部於昨（25）日行政院院會報告「行人優先交通安全行動綱領」，提出4面向19項行動方案，其中以工程面向行動方案9項為最多。
在工程面向，9項行動方案包含預定完成4601處「路口行人安全設施改善」、「改善人行道」、「校園周邊暨行車安全道路改善」、預計建置25處「行人及高齡友善示範區」、「減少路側障礙物」522處、「提升非號誌化路口安全」5241處、「建構完善人行道設計法規」、 「落實行人環境項目考評」、建立「道路交通安全檢核」機制。
另還有教育面向、監理面向、執法面向，包含研議罰鍰大戶及違規紀錄嚴重者，恢復應定期換照、加強重點項目執法、新增14處路口科技執法等。
為推動行人安全，交通部認為，中央及地方縣市應並重及分工合作，由中央負責政策法令，地方縣市落實執行，已訂有考核機制，包括5至7月週週視導縣市行人安全環境改善情形，每月於記者會中公布執行績效，並於年度道安考評，將行人納入考評項目。
交通部呼籲，每個人可能是駕駛人，也可能是行人，需要國人有正確用路觀念及養成遵守道路交通安全規定習慣，才能澈底擺脫行人地獄之名，朝向交通事故零死亡的願景邁進。