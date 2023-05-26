台灣團遊濟州島遭撞！目擊者驚「以為打仗」　韓警曝僅輕傷關鍵

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出車禍的團體是由旅天下聯合國際旅行社帶團，旅天下發布聲明表示，該團為5月24日出發濟州島4日行程，包含領隊在內共計34人，並指出已將受傷旅客送往醫院治療，這次受車禍影響受傷的旅客共7人，現皆已出院返回飯店，其餘旅客也已在飯店休息，目前一切平安，將持續關注旅客傷勢，並協助後續醫療及保險相關事宜。交通部觀光局也說明，該團旅遊期間為5月24日至27日，事故共造成7人受輕傷。
從事故發生影片可以看到，當時旅遊團遊覽車行經路口時，到闖紅燈違規右轉的25噸自卸卡車從車身右側撞上，撞擊力道十分大，不僅遊覽車車身傾斜、往道路另一方向衝去，路旁的紅綠燈以及交通標示也被撞倒。當地目擊者表示，在事故發生當時，聽到宛如「砲聲」的巨響，「還以為發生戰爭，聲音非常大。」
韓國《KBS》報導指出，在這起事故當中，乘客們僅受到輕傷，全是因為遊覽車司機的在行車前堅持乘客繫安全帶的囑咐。濟州東部警察署交通調查組組長姜仁哲（音譯）表示，從車輛毀損的狀況來看，事故當下承受不小衝擊，因為車上所有人都繫好安全帶，才避免重大傷亡。
《KBS》後續到當地醫院採訪傷者，其中一名台灣男性遊客表示，「（上車時）都有交代要繫安全帶，這個是很好的動作。」另有報導提到，遊覽車司機在出發前叮囑乘客繫安全帶，甚至還說「沒繫安全帶就不開車」，並認真檢查每一位乘客有繫好安全帶。
在經過初步調查後，韓國警方並以違反《交通事故處理特別法》為由，起訴50多歲的大卡車駕駛，並且表揚為防範事故發生而做出舉措的遊覽車司機。