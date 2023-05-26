Gogoro「巷口指南」美味上線！在地口袋名單300家 吃三家送餐具
Gogoro為二輪電動車領導品牌，為了54 萬用戶拓展更多的生活情境，近日推出「Gogoro 巷口指南」，收錄全台 300 家巷弄美食，宛如兩輪版的米其林指南必比登推薦。專屬優惠也沒少，即日起至 6/30，完成指定任務，就可前往Gogoro 門市免費領取「Gogoro 小麥環保餐具組」。
記者周淑萍/綜合報導
Gogoro挖掘在地人不藏私口袋名單，從人氣早午餐、經典古早味，到復古冰菓室、隱藏版咖啡廳，精選300家巷口指南，像是新北 INDO FOOD 印食堂主打簡約工業風，專賣印尼自助家常餐與各式零食雜貨，其中，巴東牛肉飯是必吃的招牌料理；還有台中新爸水煎包，是在地人激推的排隊名店，水煎包麵皮酥脆，新鮮的高麗菜、豬肉與搭配靈魂辣醬，讓人口齒留香。
即日起，凡 Gogoro 車主前往全台 Gogoro 巷口指南精選合作店家消費，出示 Gogoro 車主 App 畫面，即享專屬優惠。此外，前往全台 Gogoro 門市完成試騎，就能獲得「試騎饗食卷」一張。此外，即日起開始到6月30日拍攝精選合作店家照片及「巷口指南」貼紙，上傳照片至個人 Instagram，並加入指定 hashtag，就有機會獲得 Nintendo Switch。完成 3 間拍照任務，就能前往任一 Gogoro 門市免費領取「Gogoro 小麥環保餐具組」。