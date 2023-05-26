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NBA季後賽／熱火聽牌後吞下2連敗　士官長喊話：回主場終結系列賽

▲熱火在東區決賽G5大比分落敗，Jimmy Butler稱球隊的先發球員必須打得更好。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱火在東區決賽G5大比分落敗，Jimmy Butler稱球隊的先發球員必須打得更好。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

邁阿密熱火在第5戰於客場不敵波士頓塞爾提克，東區決賽目前被追到2:3，他們仍有機會在第6戰終結這個系列賽，球隊主將「士官長」Jimmy Butler對此有信心，直言將會在回到主場後結束這個系列賽。

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Butler賽後強調熱火先發球員必須在開賽時打得更好，不能輕易讓塞爾提克進入到節奏之中。而雖然2次「關門」失敗，但他仍然對球隊晉級有信心，「我知道我們可以，而且也將回到主場贏得這個系列賽。」

今晚Butler熄火，只有貢獻14分5籃板5助攻，熱火主戰中鋒Bam Adebayo也只得到16分8籃板，雙星這樣的表現不足以在客場贏球。前者受訪時稱塞爾提克今晚在禁區的防守更強硬，在輪轉上很迅速，而且不輕易犯規，必須給對手更多稱讚。

此役熱火先發球員合計只得到44分，而塞爾提克則是有4人突破20分，先發球員合得95分，這也是這場比賽的勝負分野，Butler直言他們的先發陣容在下一場必須要讓對手打得更困難。

熱火後衛Gabe Vincent因腳踝扭傷，而缺席了第5場賽事，而Tyler Herro和Victor Oladipo也持續躺在傷兵名單之中，球隊面臨嚴重的傷兵麻煩，這也是他們要在第6戰必須去克服的難關。

當被問到過去兩場慘敗是否會打擊到球隊更衣室的氛圍時，熱火總教練Erik Spoelstra直言：「誰在乎情緒？ 我們有一個強大的團隊，我認為這種事的影響力被高估了。」

他直言這是一個競爭很激烈的系列賽，在分區決賽中肯定會遭遇一些挑戰，不過一場比賽的結果，不會影響另一場。「我們的球隊將在第6戰中打得更好」，Spoelstra這樣承諾道，他認為這是唯一需要去關注的事。

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