NBA季後賽／熱火聽牌後吞下2連敗　士官長喊話：回主場終結系列賽

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今晚Butler熄火，只有貢獻14分5籃板5助攻，熱火主戰中鋒Bam Adebayo也只得到16分8籃板，雙星這樣的表現不足以在客場贏球。前者受訪時稱塞爾提克今晚在禁區的防守更強硬，在輪轉上很迅速，而且不輕易犯規，必須給對手更多稱讚。
此役熱火先發球員合計只得到44分，而塞爾提克則是有4人突破20分，先發球員合得95分，這也是這場比賽的勝負分野，Butler直言他們的先發陣容在下一場必須要讓對手打得更困難。
熱火後衛Gabe Vincent因腳踝扭傷，而缺席了第5場賽事，而Tyler Herro和Victor Oladipo也持續躺在傷兵名單之中，球隊面臨嚴重的傷兵麻煩，這也是他們要在第6戰必須去克服的難關。
當被問到過去兩場慘敗是否會打擊到球隊更衣室的氛圍時，熱火總教練Erik Spoelstra直言：「誰在乎情緒？ 我們有一個強大的團隊，我認為這種事的影響力被高估了。」
他直言這是一個競爭很激烈的系列賽，在分區決賽中肯定會遭遇一些挑戰，不過一場比賽的結果，不會影響另一場。「我們的球隊將在第6戰中打得更好」，Spoelstra這樣承諾道，他認為這是唯一需要去關注的事。
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