詹雅雯腦瘤竟消失不見！醫生宣布不用再開刀 她暴哭：相信奇蹟嗎
56歲金曲台語歌后詹雅雯罹患帕金森氏症，左腦中度萎縮又長腦瘤，已經動了兩次大手術，預計近日再度開腦治療，令人驚奇的是，她今（26）日突然在臉書透露腦動脈瘤完全消失，醫生告知未來不需要再做任何手術，「您們相信奇蹟嗎？」
記者楊穎軒、吳雨婕／台北報導
詹雅雯今下午發文表示，等待安排第三次開刀的日子，心中的忐忑不安難以言喻，最後一項核磁檢查後就等著看報告，接著定開刀日期，近日她和妹妹到診間聽醫生講解片子，當醫生說出結論時，感覺空氣瞬間凝結，她整個人呆住，走出診間跟妹妹相擁而泣，「我的腦動脈瘤竟然好了！右邊的動脈瘤完全消失了！左邊動脈瘤只剩下一點點， 醫生宣布我的腦部，不需要再做任何手術了...」
「奇蹟竟然發生在我身上？邊走邊哭止不住的淚水...說不出有多感恩！有多感動～天哪！這是真的嗎？」詹雅雯感謝所有醫護人員，診治過她的所有醫師們，連說了多次「謝謝」，蔡昌憲留言「好感動！平安健康！雅雯老師我愛妳」，粉絲不敢相信，「老師的心善感動了上天」、「雅雯老師好人有福報」、「恭喜雅雯老師重獲新生」、「好人有好報」、「好人一生平安」！1小時吸引破萬人按讚。
詹雅雯向《NOWnews今日新聞》表示：「醫生確切的說不用再動腦部的手術了！右邊動脈瘤消失了！動脈瘤只剩下左腦還有一點點，可是已經不影響我的腦部了！真是奇蹟！現在只要抗凝血劑的藥吃滿一年...都不需要再回診了！」至於帕金森氏症的病況，現在以針灸方式治療中，有好轉的跡象。