家中最舒壓小天地！李明川花藝打造「沉浸式衛浴」放鬆沐浴大自然

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造型師李明川於凱樂衛浴台北內湖旗艦展示中心，現身教學10位KOC花藝，以「妝點生活，隨心所浴」為主題，將花藝融入居家衛浴，他選用春夏系白色桔梗花襯漸層綠植，展現出優雅又生氣蓬勃的夏日氛圍，桔梗為幸福降臨的愛情之花，象徵「永恆的愛」，放在充滿愛的家中再適合不過，對於好入手又實搭的居家花材，李明川正是推薦桔梗和康乃馨，這兩種花是一整年都會有的花種，寓意又好，不管是送人，或擺放在家裡都不會出錯。
李明川這次與凱樂衛浴合作花藝課程活動，讓平日為生活奔波的人，在家中也可以體驗沉浸式的大自然享受，更要讓生活充滿美的元素，帶點巧思的衛浴空間，傳遞「妝點生活，隨心所浴」的理念，簡單就能享受精巧的高品質生活，讓大家在家就能遠離塵囂、放鬆身心靈盡情享受大自然。
KARAT凱樂作為美國KOHLER百年衛浴集團旗下的主力品牌，專注於製造各種衛浴產品，生產的款式極廣，從馬桶、檯面式面盆、防水浴櫃到上百款的各式龍頭等一系列衛浴產品應有盡有，品項選擇多元，讓每個人都能打造屬於自我風格的衛浴空間，如此豐富平價又質感的衛浴，也讓凱樂衛浴逐漸成為年輕消費群的新選擇。
KARAT凱樂衛浴-台北旗艦展示中心體驗參觀
地點：台北市內湖區內湖路一段66號1樓