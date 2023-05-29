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家中最舒壓小天地！李明川花藝打造「沉浸式衛浴」放鬆沐浴大自然

▲造型師李明川花藝打造「沉浸式衛浴」舒壓小天地。(圖/品牌提供)
▲造型師李明川花藝打造「沉浸式衛浴」舒壓小天地。(圖/品牌提供)

生活中心/綜合報導

現今人們講求品味生活，打造居家環境不再是以多擺件、高調奢華為主，近幾年，講求個人現代風格越來越多，從玄關、客廳、臥室至衛浴設備裝潢，以簡約、智能多功及複合式為主要訴求。知名主持人、造型師「李明川」就特別點出家中浴室是每天需要享受的空間，因此不管是馬桶、水龍頭或蓮蓬頭甚至浴室櫥櫃，都必須好看又好用。

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▲造型師李明川花藝教學。
▲造型師李明川花藝教學。(圖/品牌提供)
李明川去年8月於北投購入千萬元新房，對時尚美感相當追求的他便選用「KARAT凱樂衛浴」，大讚除了選擇多、品質有保證還能賞心悅目，開玩笑直呼非常符合他虛榮視覺系的人設，也更讓人身心愉悅，凱樂衛浴產品除了款式多，價格上可說是「小資品」，但又同時兼顧著高品質，多元豐富的衛浴選項，近年更是獲得年輕首購族的青睞！
 

▲造型師李明川與參與花藝教室的學員們合照。
▲造型師李明川與參與花藝教室的學員們合照。(圖/品牌提供)
造型師李明川於凱樂衛浴台北內湖旗艦展示中心，現身教學10位KOC花藝，以「妝點生活，隨心所浴」為主題，將花藝融入居家衛浴，他選用春夏系白色桔梗花襯漸層綠植，展現出優雅又生氣蓬勃的夏日氛圍，桔梗為幸福降臨的愛情之花，象徵「永恆的愛」，放在充滿愛的家中再適合不過，對於好入手又實搭的居家花材，李明川正是推薦桔梗和康乃馨，這兩種花是一整年都會有的花種，寓意又好，不管是送人，或擺放在家裡都不會出錯。

▲造型師李明川將花藝作品融入衛浴空間。
▲造型師李明川將花藝作品融入衛浴空間。(圖/品牌提供)
李明川這次與凱樂衛浴合作花藝課程活動，讓平日為生活奔波的人，在家中也可以體驗沉浸式的大自然享受，更要讓生活充滿美的元素，帶點巧思的衛浴空間，傳遞「妝點生活，隨心所浴」的理念，簡單就能享受精巧的高品質生活，讓大家在家就能遠離塵囂、放鬆身心靈盡情享受大自然。 

▲造型師李明川使用綠植搭配白色桔梗花裝飾衛浴空間。
▲造型師李明川使用綠植搭配白色桔梗花裝飾衛浴空間。(圖/品牌提供)
KARAT凱樂作為美國KOHLER百年衛浴集團旗下的主力品牌，專注於製造各種衛浴產品，生產的款式極廣，從馬桶、檯面式面盆、防水浴櫃到上百款的各式龍頭等一系列衛浴產品應有盡有，品項選擇多元，讓每個人都能打造屬於自我風格的衛浴空間，如此豐富平價又質感的衛浴，也讓凱樂衛浴逐漸成為年輕消費群的新選擇。

KARAT凱樂衛浴-台北旗艦展示中心體驗參觀
地點：台北市內湖區內湖路一段66號1樓

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