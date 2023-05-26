慘遭中國開刀！制裁前疑有徵兆　北京為何挑上美光？

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雖然這次中國突然祭出美光禁令，看似是中美緊張局勢加劇的結果，但招標文件表明，北京已為此準備了數年。而且分析認為，美光大部分的晶片都可以用中國製造的替代，至於那些不能替代的，中國可以採購其他外國公司的晶片，所以禁止美光產品對中國的傷害不大。
報導指出，中國曾經是美光最大的市場，2017年度的200億美元收入中，就有一半來自中國，但這比例在去年已縮減至16%。過去幾年，美光在中國的業務就已經面臨越來越多挑戰，身為美國知名科企，被中國禁止，還是有一定的象徵作用。
過去10多年，中國一直在降低使用外國技術，包含要求國有企業改用本地軟體、促進國內晶片製造，提出所謂的「雙循環成長」模式，以減少對海外市場和技術的依賴。以過去1年的幾次招標活動來說，幾乎都有關於「國產」的要求。
外媒《彭博社》也分析，中國之所以選擇美光，而非高通（Qualcomm）或英特爾（Intel）開鍘，是因為後2家的產品較難被取代，封殺美光可以改用本地或韓國產品取代，又能起到反擊美國的作用，可說是一舉兩得。
美光的例子也讓外界意識到，隨著美中關係惡化，所有美企都得未雨綢繆，逐步降低對中國市場的依賴，因為無法保證下次不會再有其他美企中槍被制裁。