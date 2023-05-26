《彈射世界》繁中版2週年慶！今日起「限定好康」連發　3新角曝光

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《彈射世界》迎接繁中版2週年慶，推出【繁中版2週年．免費10連抽轉蛋活動】於5月26日至5月29日，每天登入可進行一次免費10連抽轉蛋，最多可免費抽取30次轉蛋。
【繁中版2週年．紀念禮物】5月26日全體玩家，登入皆可領取「星導石」*1500。
【繁中版2週年．限時五重活動】於5月26日至6月12日期間，達成不同指定條件可獲得對應獎勵：
第1重登入回饋禮：任意登入14天以上，可獲得「體力回復藥(中)」*20、「★5破星結晶的碎片」*2。
第2重體力消耗回饋：累計體力消耗4,000，可獲得「體力回復藥(中)」*20、「★5破星結晶的碎片」*2。
第3重儲值滿額回饋：累積儲值達到指定金額，可獲得對應「無償星導石」獎勵，最多獲得「無償星導石」*1500。
第4重指定角色通關抽獎：使用任一指定角色：「自由的子彈 巴蕾塔」、「森林守護者 亞里莎」、「老練的獵人 費隆」通過劇情活動「熱情的愛戀★漂流者」的「噬星者迪奧弗拉蘇斯 超級」關卡，即具抽獎資格，共400名玩家有機會獲得「無償星導石」*1000。
第5重活動加碼抽好禮：達成任兩重活動，即具抽獎資格，有機會獲得：《彈射世界》角色立牌、馬克杯、T-shirt等限定周邊獎勵。
同步更新「新角色精選轉蛋」，5月26日至6月5日，全新★5「庫茵薇朵」、★5「露依莉絲」、★4「歐尼斯特」機率上升中！
最棒瞬間的更新者★5「庫茵薇朵」：擁有飛行船的廣告公司「Code Individual」的社長。未隸屬於統夜集團或AltMeme，在世界各地四處搗亂，把大家都耍得團團轉的。而這一切全都是為了更新自己人生中「最棒的瞬間」。CV: たかはし智秋。
鏡之魔女★5「露依莉絲」：以前曾幫助過勇者萊特的鏡之魔女。魔鏡所施加的詛咒使她陷入時間靜止的狀態中，不過她本人滿心期盼著會有勇者大人或王子殿下來解除自己身上的詛咒。CV:島袋美由利。
溫柔的美形青年★4「歐尼斯特」：魔法學院的研究者兼冒險者，除了研究與授課，還很樂於協解決城鎮裡的問題。溫柔的舉止使他受到街上居民的喜愛，但他本人只有露出淺淺的微笑，並表示自己「只是想讓大家喜歡我而已。」CV: 仲村宗悟。