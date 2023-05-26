蘋果WWDC23 6/6凌晨展開　 6大議程助攻開發者線上請益偷師！

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台灣時間6月6日凌晨1點專題演講。今年新系統包含：iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、watchOS 10、tvOS 14。外傳還會有AR / VR 頭戴式裝置以及新款的筆電亮相。可透過 apple.com/tw、Apple Developer app、Apple TV app 及 YouTube 等同步觀看。
📍Platforms State of the Union
台灣時間6月6日凌晨4:30。開發者將瞭解如何透過更深度運用 Apple 平台的新工具、技術和發展，讓 app 更上一層樓。Platforms State of the Union 將透過 Apple Developer app 與 Apple Developer 網站串流直播。
📍Apple 設計大獎
台灣時間6月6日早上9:30揭曉。Apple設計大獎每年由官方評鑑全球App最具美感、創造力、創新等不同面向所選擇出來。藉此表揚Apple 開發者的努力，往年都可以見到台灣創作者的作品。今年的 Apple 設計大獎將透過 Apple Developer app 和網站揭曉。
📍專家諮詢時間
WWDC23 將帶來175場深度影片講座，幫助開發者了解如何打造新一代 app 和遊戲。開發者可以透過一對一線上實驗室預約 Apple 專家，獲得技術、設計和 App Store 相關問題之解答，包括如何提升 app 在商店中的能見度。6月7日至10日，Apple Developer app 與 Apple Developer 網站將每日發布講座影片。
📍Slack 線上活動
除了講座影片與一對一實驗室諮詢，Apple 工程師和設計師整週都將透過 Slack 線上舉辦活動，幫助開發者參與技術討論、答題解惑，並與彼此交流互動。與會者可以參加技術或設計相關問答、觀看講座影片並向發表人提問，或藉由破冰活動建立社群。
📍Developer App
Apple Developer app 是透過 Mac、iPhone、iPad 和 Apple TV 體驗 WWDC23 的絕佳管道。大會期間，此 app 將每日更新新聞、內容、活動等資訊，並向使用者發送通知。開發者可按主題瀏覽內容、報名參加透過 Slack 舉辦的線上活動以及一對一實驗室諮詢、運用「同播共享」與夥伴一同觀看影片、從講座影片中直接複製程式碼並於 Xcode 貼上、閱讀推薦文章，以及更多實用功能。開發者也可至 developer.apple.com 進行登記，並取得所有 WWDC 內容、新聞、推薦文章與文件。