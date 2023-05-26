韓亞客機降落中艙門突開！乘客嚇哭、9人呼吸困難 30歲男認誤觸
韓亞航空（Asiana Airlines）韓國國內線在26日發生一起航空意外，一架載有194名乘客、從濟州飛往大邱的客機在降落前艙門突然打開，機上9名乘客因驚嚇出現呼吸困難症狀，所幸無嚴重傷亡。據悉，一名坐在緊急出口座位的乘客碰觸了緊急出口的把手，才會導致艙門意外開啟。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《韓聯社》等韓媒報導，韓亞航空OZ8124航班於26日上午11時49分自濟州機場起飛，在12時45分準備降落大邱機場時，突然發生艙門遭到打開的狀況，最後在艙門保持開啟的狀況下降落在機場跑道上。
當時機上載有194名乘客，機場方面表示，在艙門打開後，導致乘客座椅劇烈搖晃，有9名乘客受到驚嚇後出現呼吸困難等症狀，降落後立即被送醫，意識皆清醒。根據乘客拍攝的影片，艙門打開後，強風不斷灌入仍在飛行中的機艙，可以看到乘客頭髮、衣物等都被吹得劇烈飄動。
據悉，機上乘客包含許多準備前往蔚山參加27日舉行的韓國全國少年體育大會的濟州小學、國中的田徑選手。一名12歲選手的母親表示，在登機口附近的孩子們好像受到了最大的衝擊，「孩子們都不斷發抖、哭泣，受到非常大的驚嚇」、「尤其是坐在出入口附近的孩子們」。另有一名乘客表示，當時正在降落途中，艙門突然開啟，造成艙內氣壓驟變，「耳朵都嗡嗡響」，機組人員立即上前制止，要求乘客坐下。
韓亞航空相關人士表示，坐在緊急出口的乘客敘述當時狀況時，表示自己曾碰觸緊急出口的把手，警方正在調查詳細事發原因。在班機著陸後，警方也逮捕了這名涉嫌強制開啟出入口的30多歲男性。