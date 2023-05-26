韓國駐台代表李殷鎬訪高　陳其邁：台韓共享民主自由價值

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陳其邁認為，台韓兩國互為經濟上不可或缺的重要合作夥伴，韓國在積體電路、汽車、電子產業等扮演重要角色，而高雄近年積極推動半導體、電動車、能源、電池等，並打造產業鏈聚落，期許與日韓等國共同合作，保持技術領先、因應市場環境變化，盼未來台韓兩國能在產業、文化、觀光等領域加深交流、共享利益。
陳其邁提及，台灣年輕人喜歡韓國流行文化，今年3月BLACKPINK來高巡演，也帶動高雄飯店及觀光人潮，「未來歡迎更多韓國藝文及影視團體來訪演出，深化文化交流，也期待未來有更多韓人來高雄旅遊，體驗高雄與眾不同的熱情！」
行政暨國際處長張硯卿表示，高雄市與韓國釜山、大邱、大田及水原4個城市亦為姊妹市及友好城市，高雄在疫情後已與韓國各城市迅速展開實體互動及拜訪，未來希望藉由城市大型節慶活動等交流互訪，持續推動與韓國更多層面合作，也歡迎在高雄的韓國人能多參與高雄在地活動，讓台韓友情加溫。
李殷鎬也指出，台韓雙方在過去30年往來頻繁，韓國企業到台灣投資的數據也創新高。疫情後雙方旅客互訪數持續增加，在台灣咖啡廳遇過不少韓國遊客，可見台灣在旅遊推廣上成效卓越，期許有更多航班往返兩地，帶動雙邊觀光效益。
曾任韓國產業資源及戰略物資相關部門職務的李殷鎬他也期待於任內能藉由其專業，促成更多科技產業發展及技術合作，同步擴大年輕族群的文化交流；李代表也邀請陳其邁市長造訪韓國城市，擴大各領域間之實質交流。