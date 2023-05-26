PS5類掌機Project Q被酸史來最蠢產品 彷彿任天堂這台回歸了
Sony昨（26）天無預警的曝光PS5專屬的全新控制器「Project Q」，配置了8吋螢幕，擁有完整 DualSense控制器功能，可透過Wi-Fi與PS5主機連線，猛一看很有掌上遊戲機的感覺，讓期待PSP掌機的人大失所望，酸Project Q是Sony有史以來最蠢產品，諷刺彷彿任天堂當年的Wii U再度回歸了。
記者徐銘穗/綜合報導
確定今年稍後上市的Project Q，雖然讓粉絲眼睛一亮，但卻有黑粉吐槽，說它外型長得像任天堂Switch主機，而且Project Q只是長得像掌機，但它畢竟不是掌機，因此家中得要有一台PS5主機，才能使用Project Q，遠端遊玩PS5遊戲。
粉絲在推特忍不住吐槽說，他想了再想，還是無法理解理解Project Q背後的邏輯，痛陳「對我來說，這是Sony發表的最愚蠢的產品，它把 PSTV 趕下了領獎台」，他也說只有日前宣布終止維修、停售遊戲的任天堂Wii U，這款被封為任天堂最失敗遊戲主機，才能和Project Q比蠢。
Project Q也因此被Twitter網友用惡搞圖來吐槽，諷刺是用任天堂《薩爾達傳說：王國之淚》的餘料建造做的。也有人認為，Project Q和PS先前推出的Backdone One（iPhone手遊控制器）沒什麼差別。