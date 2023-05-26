南韓歌后李仙姬「涉嫌侵占公款」遭警調查！曾被控私吞李昇基酬勞
南韓國寶級歌手李仙姬昨（25）日因涉嫌侵占公款遭到警方調查，她被訊問了12小時才回家，所屬經紀公司Hook娛樂已於第一時間回應「李仙姬會誠實地接受調查」，呼籲外界不要用傳聞毀損藝人名譽，李仙姬在捲入愛徒李昇基的音源收入爭議後就受到大量關注，如今被警方傳喚調查也引起網友一陣熱烈討論。
記者賴禹妡/綜合報導
綜合韓媒報導，李仙姬25日上午因為涉嫌侵占曾擔任代表的One娛樂公司公款，而被警方傳喚調查，在經過12小時訊問後，李仙姬已於26日返家，她所屬經紀公司Hook娛樂也在第一時間發聲明回應：「李仙姬會誠實地接受調查，積極解釋事實真相，希望外界不要用未經證實的傳聞貶低、毀損藝人名譽。」
事實上，李仙姬2013年成立One娛樂，她的女兒及Hook娛樂代表權真英也先後擔任過One娛樂高層，在這次調查之前，One娛樂早在今年1月就已經被列入稅務調查對象，警方目前正在針對李仙姬是否侵占公款以及虛報員工人數等罪名調查。
而李仙姬爭議不只如此，她的愛徒李昇基原本所屬經紀公司為Hook娛樂，18年來音源收入為零，李昇基本來以為是自己表現不佳，沒想到去年才發現竟是被Hook娛樂高層侵占，李仙姬也疑似私吞李昇基部分代言酬勞，今年李昇基的婚禮就不見李仙姬現身，師徒關係明顯生變。