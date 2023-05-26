「晶片教主」黃仁勳來了！回台先逛饒河夜市　明赴台大畢典演講

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現年60歲的黃仁勳是美國電腦顯卡晶片大廠NVIDIA共同創辦人暨執行長，過去曾被財富雜誌評為全美40歲以下最富有的人之一，也曾登上美國財經雜誌《霸榮》（BARRON’S）全球最佳執行長名單。2017年，於台灣新竹市國立交通大學獲得名譽工學博士；2020年，於國立台灣大學獲得名譽博士。
黃仁勳於1963年出生於台南市，1960年代末期，黃仁勳的父親從台灣飛往紐約工作，雖然工作之後、結束培訓就回到台灣，但他誓言要將兩個兒子都送到美國，於是1972年9歲的他，父母親移居泰國，他與哥哥則移民美國與親戚同住。黃仁勳在1992年獲得史丹福大學電氣工程碩士學位，大學畢業後，曾在巨積（LSI Logic）任職，並在超微（AMD）擔任微處理器設計師；1993年，年僅29歲的黃仁勳，就與友人Chris Malachowsky與Curtis Priem，以僅僅4萬美元共同創辦NVIDIA。
黃仁勳上次在去年12月低調來台，現身在亞洲最大電競嘉年華Wirforce，與玩家還有直播主同樂，看到場外有2位網路女歌手在直播表演，也亂入鏡頭詢問觀眾會知道他是誰嗎？並點了Lady Gaga的歌曲，表示自己超愛Lady Gaga的歌，引發網友熱議，驚呼「千億身價的大老闆會蒞臨活動現場」、「握身價百億美元手的機會，人生大概就這次了吧！」並盛讚其作風親民。
有網友直擊，黃仁勳昨天已抵達台北，但未穿著招牌皮衣，僅穿上黑衣夾克，一身休閒裝扮於晚間現身饒河街夜市，手提一袋麻花捲，大啖台灣夜市小吃。黃仁勳明天起在台灣行程滿檔，先在台大畢業典禮開講，下週一在COMPUTEX展開講AI趨勢，預計也會拜訪台積電高層，市場也傳出將會與IC設計大廠有站台合作。
台大本月初宣布邀請黃仁勳擔任致詞嘉賓時，就在網路上引發熱議，應屆畢業生、校友都爭相留言朝聖稱，「可以拿顯卡排隊簽名嗎，在線急」、「可以再畢業一次嗎」、「難得有參加畢業典禮的理由了」。而台大111學年度畢業典禮將在明天上午舉行，今年共有大學部、碩博士班約9100名畢業生，但會場只開放今年畢業生及家長入場，9點典禮開始、9點15分黃仁勳現身致詞，校方有提供畢業典禮全程直播服務。
明天台大畢業典禮為黃仁勳來台首個對外行程，引發媒體競相報導，報名人數熱烈，台大緊急宣布，今天中午已經截止報名，後續報名媒體，只能到一樓第二現場觀看直播，並表示，黃仁勳演講全程以英文進行，沒有翻譯也沒有提供演講稿，演講結束後就直接離開，不接受媒體採訪。