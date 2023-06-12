影音／氣象局長當3年「沒颱風登陸」！幸運女神眷顧鄭明典一生

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當時高中即將畢業的鄭明典對未來方向迷茫，只知道自己對化學有興趣的他，在填志願時將前面的順位填滿化學相關科系，不過在上繳前，排在他後面的同學相當疑惑「為什麼不把前面的志願填滿台大」，於是個性本來就較隨性的鄭明典便回應「你不要把我前面幾個換掉，其他隨便你改」，後續同學將第5志願從成大化工改為「台大大氣科學」。
鄭明典透露，當時他自認自己成績不會掉到第4甚至第5志願，但聯考結束當天他就知道「不妙了」，放榜後也果真掉到台大大氣科學系；鄭明典笑著說「我那時候根本沒聽過大氣科學是什麼？只知道好像和天氣有關」，不過鄭明典還是帶著家鄉親友的期待進入台大，開始他與氣象的邂逅。
貴人無預警出現！反骨大學生搖身轉型頂尖學霸
「大一、大二對台大很失望，感覺都在複習高中的東西，對唸書根本提不起勁」，鄭明典形容當時年輕狂妄的他總覺得課業沒有挑戰性，於是跑去和田徑隊練習、玩社團，反而在體育賽事拿了不少獎項，荒廢學業的選擇，讓他每學期平均分數從80分一路掉到63分，還有好幾科被死當，談到這邊，鄭明典總是笑笑看待這些過往，不過隨著回憶來到大二下學期，鄭明典專訪時明顯變得比較嚴肅，全因為當時遇上大學啟蒙老師「蔡清彥」，讓鄭明典對氣象產生興趣，翻轉了自己的人生。
鄭明典回顧當年，某次自己和蔡清彥因為「相對運動」的理論，在課堂上展開激烈討論，得不到結論的情況下，下課還直衝辦公室找蔡清彥，雙方都想為自己「爭一口氣」，前後花了好一段時間才達成共識，有了這次的摩擦，蔡清彥意識到「這學生其實感覺不錯」，並在後續請鄭明典擔任研究助理，並指定不少文獻和論文讓鄭明典寫出帶有自我觀點的報告，有別原先課堂一直在背專有名詞的無趣，鄭明典在一次次的作業中學會用各種角度看大氣，重拾對唸書的衝勁，不僅成為每學期書卷獎的得獎常客、更爭取到出國留學的機會。
加入氣象局老婆很反彈！但「台灣需要我，我就會回來」
大學畢業後，鄭明典也順勢服完兵役，當時台大大氣科學系成立首屆研究所，但蔡清彥認為鄭明典的能力已超越國內許多博士，建議他到國外深造，鄭明典聽到能出國，什麼也沒多想就回覆「好啊！」不過有趣的是，他認為自己在申請學校過程中「什麼也沒做」，因為多年後女兒大學畢業想申請研究所，詢問鄭明典流程時他完全搞不懂，一旁的老婆才補刀「你當然什麼都沒做，那時候全部都我幫你寫好的」，說到這，鄭明典把專訪現場的所有人都逗的哄堂大笑，不過他仍語帶感激的說「真的蠻幸運的，一切都是別人幫我安排好的。」
經歷在美國UCLA的研究所生涯，鄭明典進入「美國大氣科學大學聯盟」參與研究，不過在1991年，恩師蔡清彥向他提及，台灣「技術人員任用條例」準備廢止，鄭明典原本可以不透過高考形式進入台灣氣象局工作可能要告吹，鄭明典回顧「原本以為立法院不會通過」，想不到法條廢止前一天，蔡清彥急忙打電話到美國，激動的說「再不回來不行了！」
鄭明典聽完後馬上買了返台機票，由於是臨時返國，經濟艙價格甚至比商務艙還貴，只希望隔天馬上進行程序，鄭明典透露，「那個時候太太其實沒辦法接受，因為在美國生活真的很愉快，假日開著車兜風，我上班，老婆就帶小孩到附近的Mall逛街，生活真的很好」，不過蔡清彥那通電話堅定的語氣，讓鄭明典認為幾乎沒有思考就下定決心回國，他向記者透露「其實我出國時有答應他，台灣如果需要我，只要他一通電話我一定回來，這是一個承諾，所以當他說再晚一天就來不及了，對我來說其實已經沒有選擇餘地。」
上任局長3年沒颱風登陸！「全都是巧合」
「我這一生怎麼那麼幸運，可以走到這條路」，鄭明典總認為，每到人生的轉折點，都會有一條新的路突然出現讓他選擇，無論是大學後到美國讀研究所、甚至是回國進入氣象局，彷彿都是天時地利人和的機會，就連上任局長後，都能歷經1300多天沒有颱風登陸的日子。
對於颱風沒有登陸，鄭明典表示，擔任局長3年也並非完全風調雨順，還是有碰到乾旱、淹水等天氣事件，「我很慶幸在當預報中心主任後期，一直到當局長時，外界給予的評價都是正面居多」，至於颱風在這段期間都避開台灣，鄭明典強調「科學無法完全解釋，但應該還是有運氣成分。」