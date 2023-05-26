強颱瑪娃會帶來「2023年第一個颱風假」嗎？颱風論壇7字回答
強烈颱風「瑪娃」持續朝台灣陸地逼近，依目前行進速度及方向預估，中央氣象局最快預計於下週一（5/29）發布海上颱風警報。不少民眾便在網上熱烈討論，猜測來勢洶洶的瑪娃會不會為台灣帶來2023年的第一個颱風假，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則用「7字」精準回覆，說明現在問還太早，下一報才能真正推斷。
記者李惠婷/綜合報導
氣象局表示，這兩天瑪娃颱風強度及暴風半徑都有機會持續擴大，甚至有機會接近台灣陸地，因此不排除後續將發布陸上颱風警報。不過目前預報不確定仍然很大，也許接近台灣的過程中颱風強度也可能會減弱，不過大致來說，瑪娃颱風都是結構完整的強烈颱風，提醒民眾可隨時更新預報資訊，並且要做好防颱準備。
對於民眾最關注的「是否會放颱風假」話題，「台灣颱風論壇｜天氣特急」於臉書表示現在只能回答「夢裡什麼都有哦」，並解釋歐洲模式、美國全球模式大部分的系集都認為轉向東北拉出去機率最高，但決定性預報偏偏直攻台灣，「這樣比較不合理」，所以建議民眾應持續關注後續狀況，目前還難有定論。
目前瑪娃颱風中心位置，在台灣東南東方2100多公里海面上，以時速29公里速度向西北西移動中，衛星雲圖觀測颱風環流內對流發展非常旺盛，結構完整、強度非常強。氣象局估計近中心最大風速在每秒58公尺，強度仍維「強烈颱風」等級，7級暴風半徑擴大至280公里，10級風暴風半徑約120公里。
未來1、２天內偏西移動，強度、暴風半徑還有機會略微增強。從最新的瑪娃颱風路徑潛勢預測圖來看，瑪娃颱風中心還是有可能接近台灣陸地，不能完全不排除發布陸上颱風警報的機率。