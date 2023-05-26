觀光復甦搶下半年商機！旅遊業盼「航空量能」早點跟上

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被問及能否恢復疫情前水準，彭姍瑋指出，疫情開放後，應該各家狀況都蠻良好的，但業績還不至於能翻倍，原因在於目前機位還是比較少，航空公司的機組人員尚未歸隊，「有時候就是變成僧多粥少」，大家都很珍惜手上的機位，「所以有時候是有客人，可是機位的取得上，大家還是各憑本事」。
國內旅遊復甦困難點在於機位不夠外，彭姍瑋還提到，現在全世界的人都在搶旅遊這一塊，因此在訂飯店、車子都會比較辛苦。
對於下半年的布局，彭姍瑋透露，由於是經營長程線，「我們都會跑得比較快」，已經在規劃第3季與第4季的內容，像是本此展出的三大主軸「極光」、「沙漠」、「遊輪」，極光就要等到10月以後等，沙漠地形的摩洛哥、突尼西亞行程也都是在9、10月，至於代理的郵輪，將於冬季12月15日首航阿拉伯灣，也是今天起跑開賣。
另可樂旅遊經理黃莉雯接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，本次旅展主推暑假旅遊旺季的時間點，旅展前銷售就已經達7成，旅展期間會特別再加開出發日期，提供消費者更多選擇。
這樣就能讓業績恢復到新冠疫情前嗎？黃莉雯評估，還是要視航空量能能否恢復，航班較少的情況下，沒辦法真的恢復到完整的狀態，但希望能恢復到疫情前的6、7成。
談到下半年的運營策略，黃莉雯說，會以季節型態旅遊為主，像是冬季極光旅遊現在已經上架，市場反應很熱烈，會提前作業的原因在於這類主題性的行程需要先押房、保留資源，或像是秋季賞楓、熱門旅遊景點如日本、東北、北陸也都需要先卡位，做好準備。