被譽為泰國最想擁抱女星　新生代大勢女演員

我是廣告 請繼續往下閱讀
Kao因2013年出演泰國熱門劇《賀爾蒙》而爆紅，《賀爾蒙》是由GMM Tai Hub出品的泰國青少年電視劇系列，被認為較帶有西方風格以及電影製作的拍攝手法，並且觸碰許多現代議題，例如同性婚姻、未婚懷孕和校園霸凌等等。該系列總共有三季，每季都引起觀眾極大共鳴，也捧紅許多新生代演員。
她在戲中雖然飾演反派，但美貌受到觀眾讚嘆，因而逐漸收到更多戲約。私底下的她非常認真鍛鍊，社群媒體上也時常分享她做皮拉提斯和健身器材的點點滴滴，也因此讓粉絲們誇讚她非常自律。
另外，她在泰國還有「宅男女神」的別稱，在泰國經常接下各大美妝品牌、保養品和服飾的廣告，曝光度非常高，也讓她迅速從配角竄升到女主角之位。她在2019年出演校園愛情喜劇《只有我能喜歡妳》女主角小琳，故事的男女主角並非戀人關係，卻有著難以割捨的聯繫。男主角阿杜（查農桑提納同庫飾）是小琳的外甥子，但阿杜卻總是捨不得小琳與其他男生戀愛，於是千方百計阻撓之，甚至不惜躲在一個帳號後面追求小琳，目的只是不讓她有機會喜歡上別人。因為劇情非常搞笑，也廣受觀眾好評。
有別於部分泰國女星早早結婚和生子，Kao目前仍未婚，她在2017年與相戀十年的男友分手後，於2018年末與演員Chao Walit（曾出演泰劇《酒店風雲》）相戀，兩人都曾曬出合照，感情似乎十分甜蜜，不過這段戀情也在2022年4月畫下句點，當時Kao在社群媒體的限時動態中透露已分手，也讓喜歡他們的粉絲大感意外。另外，她曾透露自己的擇偶標準是簡單、接地氣類型的男生。由於Kao尚未透露婚姻消息，粉絲們都祝福她能遇到美好姻緣。