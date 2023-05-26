連千毅關7年確定！才和真人娜美妻補辦婚禮 49字聲明「幹大事」
知名直播主連千毅因2019年指使小弟，到另一名直播主的寵物店開槍示威，引爆高雄「直播主之亂」，全案經法院審理，昨（25）最高法院駁回連千毅上訴，以組織犯罪等罪判囚7年，另易科罰金部分判刑1年，全案定讞。對此，連千毅今（26）在臉書首度發出49字聲明，吐露要幹大事「好好念書」。
記者徐銘穗/綜合報導
稍早，連千毅才在母親節和結婚多年、有「真人娜美」封號的嬌妻石帕玉補辦婚禮，2人育有2名兒子。去年他曬出牽兒子到學校註冊的照片，形容該處外語小學擁有「英國劍橋大學的師資」，並直言最重視孩子語言能力，期盼未來孩子可以到國外喝洋墨水，攻讀整形外科。
連千毅因2019年指使小弟開槍示威，即將入監執行7年牢役。他今（26）天中午在臉書曬出一開到廟裡拜拜點香的照片，寫下「謝謝大家的關心！這陣子想多陪陪父母、家人！買了許多書籍、準備好好來唸書！祝福大家身體健康、心想事成」49字聲明。
貼文一出後，不少粉絲留言安慰，「兄弟加油！」、「好好念書，以後還是一條好漢」、「哥保重，這社會太現實，留得青山在」、「連董到時候可以報名外役監，記得好好保持分數，到那邊就可以放假了」、「不要在乎酸民說什麼，做自己喜歡的事情才是對的。加油」、「加油！英雄總會遇到一些風浪，充實後再出發」，連千毅也一一回覆留言感謝。