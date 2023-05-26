鄧佳華邀前女軍官內內拍片！她現身給回應 揭直播「最大尺度」
前國軍八軍團女輔導長「內內」先前與男友在營區內自拍私密片被外流，事後兩人觸犯軍紀遭汰除，近來她宣布轉戰成人直播平台SWAG，當起性感直播主，今（26）日她現身「愛乳多一點」乳癌防治宣導記者會，戴上一對義乳，讓民眾伸手觸摸，了解「乳房腫塊」觸感。而網紅鄧佳華今日也來到活動現場，更喊話內內：「想跟妳拍片，想拍比較有內涵的劇情，我現在變蠻厲害的！」不過內內也秒拒絕：「目前以直播為主，不會拍片。」更曝光自己目前能接受的最大尺度「比基尼」。
記者郭佩蓉/台北報導
內內今日出席記者會，透露自己心情輕鬆，有一點緊張，希望大家多多認識乳癌，她大概兩三年前長過纖維囊腫，所以很重視這一塊，「當初是男友幫我摸到的，摸到奇怪腫塊，他提醒我，我才趕快去就醫，每年也會定期追蹤」，對於現在的身分轉變，她也表示是很特別的經驗，生活、心靈上都有改變，「我現在就是直播為主，以前同袍也有在看，他們就說轉換跑道不錯，還是會想跟他們聚一聚」。
談到粉絲，她說粉絲們都很慷慨，但確切抖內金額無法確定，「謝謝他們願意支持我，對一個尺度沒有這麼開放的主播來講」，對於網友建議「可以去整牙」，她也笑說：「等我錢賺夠就會去做！」在活動現場，鄧佳華邀約她拍片，希望能有合作的可能，內內也直接回絕：「我沒有這個打算，我自己沒有打算要拍片，目前以直播為主，不會拍片！」最後，她也談到自己尺度沒這麼大，有人會在直播上說：「趕快脫啊，其他主播都脫了，妳為什麼不脫？」這時粉絲們就會替她護航，讓她非常感動，因為她現在最大的尺度就是比基尼，「目前比基尼就是我最大尺度，之後可能要再看看，可以持續關注我的直播」。