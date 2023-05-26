景氣「低迷」！燈號連6藍　國發會：收縮盤整估下半年反轉

我是廣告 請繼續往下閱讀
在景氣對策信號9項構成項目中，非農業部門就業人數由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加1分，製造業營業氣候測驗點由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少1分，其餘7項燈號維持不變。
針對何時可望看見景氣「轉向」的黃藍燈，國發會經濟發展處長吳明蕙表示，目前出口表現不理想，若出口外貿改善，生產及銷售都會連帶好轉，但目前全球景氣成長力道相比去年仍稍嫌不足，外在需求走弱、企業還在去化庫存，影響出口動能，進而影響生產及出口衍生的進口需求等。
吳明蕙指出，先前因疫情遠距及供應鏈斷鏈影響，推升手機及筆電等3C產品需求，當時累積的庫存量還要慢慢消化，待企業庫存去化到一定程度，訂單才會強勁、生產才會獲得拉抬，「目前尚未到那個程度」。
不過，吳明蕙也點出，近期大宗物資價格下滑，有利主要國家央行調整貨幣政策，對於整體經濟成長及市場信心將是比較好的方向。
吳明蕙認為，目前景氣還在盤整期，還無法明顯看出可快速復甦的跡象，但下半年將有機會反轉。她指出，預期下半年企業庫存去化告一段落，加上基期偏低等因素影響下，下半年景氣會好於上半年。
展望未來，國發會分析，全球景氣低緩恐影響台灣外貿表現，不過高效能運算、資料中心、人工智慧等新興科技發展，可望挹注部分出口動能。
投資方面，國內綠能與投資台灣3大方案持續落實，加上政府擴大公共建設經費，並積極協助產業導入智慧化、低碳化設備與技術，均有助維繫投資動能。
內需方面，隨疫情影響淡化，民間消費活動增加，加上政府推動全民共享經濟成果措施，有助內需市場維持暢旺。
整體而言，國發會表示，目前多數機構預測下半年台灣經濟可望較上半年改善，但全球通膨、金融情勢發展及美中對抗等3大不確定因素尚存，對國內景氣影響仍需留意。（編輯：張均懋）1120526