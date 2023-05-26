內幕／結盟李正皓、徵召雞排妹讓黨內炸鍋　民進黨24小時拆彈

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除此之外，傳出黨中央有意徵召「雞排妹」鄭家純參選中正萬華立委，鄭家純則在臉書上證實曾與「紅色鋼鐵人」（指潘孟安）兩度碰面，自己也當場允諾願意幫忙並配合需求，證實徵召訊息並非空穴來風。
先是李正皓、後有雞排妹，讓黨內掀起不小的質疑聲浪。李正皓為國民黨出身，2020年代表親民黨參選立委失利。有民進黨黨內人士說，可以理解黨高層為了解決年輕選票，凸顯拉拔年輕人新氣象，但李正皓先前與民進黨是競爭關係，過去曾多次上政論節目批評綠營，地方基層要怎麼支持得下去？
至於中正萬華區，該區包括議員吳沛憶、劉耀仁與前議員顏聖冠皆表態有意參選，此時卻突然傳出黨中央有意徵召鄭家純。該人士痛批，黨內年輕人該怎麼辦？忠貞不二又代表什麼？是否告訴黨內年輕人不入黨還有機會被禮讓，「在地深蹲的是白痴嗎？」
綠營基層對黨的不滿持續升溫，原有意參選的新北市黨部永和區主任莊銘淵不滿李正皓「空降」，強調自己努力不夠，愧對支持者與黨員，因而怒辭黨職，開了第一槍，讓衝突檯面化。據悉，在提名小組會議中，有派系成員為莊銘淵叫屈，詢問黨內高層是否曾與其聯繫並徵詢，未料高層卻反問「他是誰？」
另外還有派系要角透露，以往區域立委的徵詢作業，都會邀集各派系進行討論，如今派系被排除在外，人選淪為極少數人的決定，僅是拉著提名小組成員來背書。
據了解，民進黨為平息風波，黨秘書長許立明與提名小組召集人潘孟安在中執會後，於中央黨部密會林昶佐，過程約莫半小時，希望透過他和吳沛憶的好交情，幫忙向吳多多溝通。
另一方面，綠營高層也對外說明覓才的三原則，首先是鼓勵年輕世代參選；再來是採取「Y+DPP」策略方向，「Ｙ」指民進黨願意和不同社會力量支持的人選合作，「+」則代表擴大社會連結，「DPP」放在最後，代表民進黨願意扮演後盾，徵召上述人選入黨或策略合作；第三則是爭取打破地方長期壟斷，期盼新血注入。
對於中正萬華立委的徵召過程引發討論，黨高層說，其實有分階段討論，也有做民調。如果民進黨人選「單獨有機會贏，必然會提自己人」，但差距如果超過兩位數的話就另當別論，向外尋求合作的原則經過討論定調「Y+DPP」，最後徵召權是由黨主席決定。
黨高層對外解釋覓才原則，對內安撫吳沛憶，試圖在24小時內拆彈，此舉也成功讓吳沛憶態度軟化，從原先強調自己是中正萬華最強人選「我來選、我們會贏」，到隔日態度軟化，且提及已跟黨中央討論並給予建議，若有優秀人才、有新人願意來努力，允諾與黨一同找出「最強人選」。
「攘外必先安內」為恆古不變道理，從立委提名策略開始，到黨主席賴清德力挺院版《選罷法》，在在顯示黨魁作風強勢，黨內立委提名預計將在6月底前全數底定，然而與派系間摩擦與不信任度堆疊，加上支持者質疑聲浪，恐為未來選戰埋下隱憂。