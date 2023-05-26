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Fun！放大東北角旅遊趣 四大系列活動下半年接力登場

▲搶攻暑假國旅商機，東北角四大系列活動下半年接力登場。（圖／主辦單位提供）
▲搶攻暑假國旅商機，東北角四大系列活動下半年接力登場。（圖／主辦單位提供）

記者金武鳯/綜合報導

搶攻暑假國旅商機，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，今日舉辦「放大東北角接力系列活動」發佈會，以「浪漫、生活、芒花」為主題，自6月9日起陸續推出4大觀光品牌活動，分別為福隆生活節、壯圍生活節、草嶺古道芒花季及東北角築夢之旅，串聯大東北角商圈共同行銷，歡迎來到東北角享受山海美景、小鎮生活及美食的Fun鬆慢旅。 

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東北角管理處馬惠達處長表示，大東北角觀光圈涵蓋新北市及宜蘭縣共19個鄉鎮市區，各具特色。迎接後疫情時代觀光商機，大東北角商圈結合在地產業及觀光資源，規劃四大觀光品牌活動，於6月起接力登場外，並以「山海地景即展場」推出北福隆、南壯圍雙核心策展，打造16件地景藝術，匯聚藝術家透過藝術的轉化與引導，展現大東北角及宜蘭地景魅力，是規劃國旅行程的首選。

▲搶攻暑假國旅商機，大東北角商圈串聯行銷旅遊及產業， 四大系列活動下半年接力登場。（圖／主辦單位提供）
▲搶攻暑假國旅商機，大東北角商圈串聯行銷旅遊及產業， 四大系列活動下半年接力登場。（圖／主辦單位提供）
大東北角接力系列的4大觀光品牌活動，包括6月9日率先登場的「福隆生活節」，主軸是國際沙雕藝術季及極點慢旅，除了以自行車旅程帶領遊客深入探訪福隆、貢寮及雙溪人文風情與自然風景外，今年的福隆國際沙雕藝術季，是以「迪士尼百年慶典」的沙雕作品為主，超級有亮點。   

接著是壯圍生活節，於6月11日於壯圍沙丘生態園區旁沙灘舉辦「迎曦拾光．朝日音樂會」，透過自行車旅程帶領遊客探訪壯圍在地故事，並以沙丘、海為發想，結合自然地景及藝術創作舉辦3場「丘．海嗨音樂會」，分別於7月及8月先後邀請舒米恩、明馬丁、漂流出口、戴曉君、裝咖人、神棍樂團等接力演出，點亮宜蘭壯圍沙丘之美。之後，還有8月下旬登場的「東北角築夢之旅」，以及11月舉辦的「草嶺古道芒花季」等品牌活動。

此外，東北角管理處今年首度舉辦東北角永續實踐故事競賽，於今天進行頒獎並獎勵榮獲GTS綠色旅遊標章業者，鼓勵大東北角觀光圈業者一同接軌全球永續旅遊行動；會場更驚喜亮相「FUN！放大東北角」專屬快閃行動餐車，宣告未來將不定時的出現在東北角各大美景及限定活動中，搭載限量冰棒及商品販售，歡迎大家來到東北角享受山海美景、小鎮生活及美食的Fun鬆慢旅，更多詳情請關注「東北角之友」、「Fun！放大東北角」粉專。

東北角之友粉專：https://www.facebook.com/necoast.nsa

Fun！放大東北角：https://www.facebook.com/NENEFUN


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