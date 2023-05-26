Fun！放大東北角旅遊趣 四大系列活動下半年接力登場

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大東北角接力系列的4大觀光品牌活動，包括6月9日率先登場的「福隆生活節」，主軸是國際沙雕藝術季及極點慢旅，除了以自行車旅程帶領遊客深入探訪福隆、貢寮及雙溪人文風情與自然風景外，今年的福隆國際沙雕藝術季，是以「迪士尼百年慶典」的沙雕作品為主，超級有亮點。
接著是壯圍生活節，於6月11日於壯圍沙丘生態園區旁沙灘舉辦「迎曦拾光．朝日音樂會」，透過自行車旅程帶領遊客探訪壯圍在地故事，並以沙丘、海為發想，結合自然地景及藝術創作舉辦3場「丘．海嗨音樂會」，分別於7月及8月先後邀請舒米恩、明馬丁、漂流出口、戴曉君、裝咖人、神棍樂團等接力演出，點亮宜蘭壯圍沙丘之美。之後，還有8月下旬登場的「東北角築夢之旅」，以及11月舉辦的「草嶺古道芒花季」等品牌活動。
此外，東北角管理處今年首度舉辦東北角永續實踐故事競賽，於今天進行頒獎並獎勵榮獲GTS綠色旅遊標章業者，鼓勵大東北角觀光圈業者一同接軌全球永續旅遊行動；會場更驚喜亮相「FUN！放大東北角」專屬快閃行動餐車，宣告未來將不定時的出現在東北角各大美景及限定活動中，搭載限量冰棒及商品販售，歡迎大家來到東北角享受山海美景、小鎮生活及美食的Fun鬆慢旅，更多詳情請關注「東北角之友」、「Fun！放大東北角」粉專。
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