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實用技／iPhone 手電筒4項必知功能！誤觸秒解除、來電還會大放閃

▲iPhone手電筒除了照明之外，還可以設定為來電通知，且透過Apple Watch尋找手機還能大放閃光，幫助用戶更容易找到手機。（圖／周淑萍攝）
▲iPhone手電筒除了照明之外，還可以設定為來電通知，且透過Apple Watch尋找手機還能大放閃光，幫助用戶更容易找到手機。（圖／周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

iPhone手電筒是不是很常誤觸？毫無知覺下就成為了全場閃亮焦點，怕尷尬可以秒滑關閉，或是改變「觸控」設定也能減少誤觸。另外，還能設定來電通知，有人打來、有郵件、有訊息都會大放閃。Apple Watch尋找iPhone 也有隱藏祕技，長按不只會發出通知聲響還會出現閃爍。一次告訴你4項關於iPhone 手電筒的使用密技。

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📍手電筒誤觸，一手勢「秒關」
iPhone的待機桌面提供手電筒和拍照的快捷功能，可以在沒有解鎖的狀態下立即開啟手電筒或是拍照，但應該非常多人曾經被提醒「欸～你手電筒打開了！」，誤觸手電筒的情況經常發生，其實不用手忙腳亂的找小小的手電筒符號關閉，直接螢幕「由右往左」就能解決受矚目的亮光。

▲iPhone手電筒設定。(圖／周淑萍)
▲iPhone手電筒在待機狀態下如果不小心誤觸，直接螢幕「由右往左」就能解決被矚目的亮光。（圖／周淑萍攝）
📍減少誤觸手電筒設定

如果覺得右往左滑還是很麻煩，可以直接到設定內改變「觸控」功能的選擇，就能減少誤觸機會。

路徑：設定→輔助使用→觸控→觸覺回饋觸控→將觸控持續時間勾選「慢」

▲iPhone手電筒設定。(圖／周淑萍)
▲直接改變「觸控」設定就能減少誤觸手電筒的困擾。（圖／記者周淑萍翻攝）
📍iPhone來電閃閃發亮

在吵雜環境中可能會漏聽來電鈴聲，或是震動容易被忽略，可以加設「閃光」通知，設定完成後當有電話、訊息、信件等任何通知，iPhone都會快速發出「閃光」提醒。另外也可以自行設定當「靜音」時同步關閉閃光功能。

設定路徑：前往「設定」 →「輔助使用」→「音訊/視覺」開啟「收到提示時閃爍 LED」。針對個人需求可以自行選擇開啟或是關閉「靜音模式中閃爍」

▲iPhone手電筒設定。(圖／周淑萍)
▲開啟「收到提示時閃爍 LED」功能後，當iPhone有通知或是來電時也會發出閃爍提醒。（圖／記者周淑萍翻攝）

📍Apple Watch 尋找「發亮」的iPhone

在Apple Watch上的控制中心短按手機按鍵，會讓綁定的iPhone發出聲響，但還有個隱藏祕技，當長按尋找按鍵後，不只會有鈴聲還會自動啟動閃光燈，發出明顯的閃爍來提醒用戶手機的位置，更加方便找尋手機。

設定路徑：Apple Watch錶面由下往上叫出「控制中心」 →長按「手機」圖案

▲iPhone手電筒設定。(圖／周淑萍)
▲長按Apple Watch尋找手機的按鍵後，iPhone不只會有鈴聲還會自動啟動閃光燈。（圖／記者周淑萍攝）

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