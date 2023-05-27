實用技／iPhone 手電筒4項必知功能！誤觸秒解除、來電還會大放閃

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iPhone的待機桌面提供手電筒和拍照的快捷功能，可以在沒有解鎖的狀態下立即開啟手電筒或是拍照，但應該非常多人曾經被提醒「欸～你手電筒打開了！」，誤觸手電筒的情況經常發生，其實不用手忙腳亂的找小小的手電筒符號關閉，直接螢幕「由右往左」就能解決受矚目的亮光。
📍減少誤觸手電筒設定
如果覺得右往左滑還是很麻煩，可以直接到設定內改變「觸控」功能的選擇，就能減少誤觸機會。
路徑：設定→輔助使用→觸控→觸覺回饋觸控→將觸控持續時間勾選「慢」
📍iPhone來電閃閃發亮
在吵雜環境中可能會漏聽來電鈴聲，或是震動容易被忽略，可以加設「閃光」通知，設定完成後當有電話、訊息、信件等任何通知，iPhone都會快速發出「閃光」提醒。另外也可以自行設定當「靜音」時同步關閉閃光功能。
設定路徑：前往「設定」 →「輔助使用」→「音訊/視覺」開啟「收到提示時閃爍 LED」。針對個人需求可以自行選擇開啟或是關閉「靜音模式中閃爍」
📍Apple Watch 尋找「發亮」的iPhone
在Apple Watch上的控制中心短按手機按鍵，會讓綁定的iPhone發出聲響，但還有個隱藏祕技，當長按尋找按鍵後，不只會有鈴聲還會自動啟動閃光燈，發出明顯的閃爍來提醒用戶手機的位置，更加方便找尋手機。
設定路徑：Apple Watch錶面由下往上叫出「控制中心」 →長按「手機」圖案