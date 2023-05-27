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瑪娃颱風「為何會轉彎」？路徑變化全看2關鍵：台灣命運下週揭曉

▲瑪娃颱風預計下週會往北方轉向，屆時北轉角度和時間將決定台灣的命運。（圖／中央氣象局提供）
▲瑪娃颱風預計下週會往北方轉向，屆時北轉角度和時間將決定台灣的命運。（圖／中央氣象局提供）

記者張志浩/綜合報導

瑪娃颱風昨（26）日不斷增強，國外不少模式已將其定義為「超級強颱」，不過除了本身威力驚人外，瑪娃颱風的「會轉彎」路徑其實也值得注意，更是它對台灣影響究竟如何的關鍵，氣象專家賈新興表示，颱風生成後往西移動相當正常，瑪娃會北轉的原因主要是「太平洋高壓」的減弱，它會被高壓環流給牽引，實際狀況還有待觀察。

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每當有颱風生成，路徑就是個最愛討論的焦點，根據中央氣象局的資料顯示，台灣附近的颱風，移動主要是受到「太平洋副熱帶高氣壓環流」導引，在沒有過多天氣系統交互影響下，北半球南端的「偏東風」會吹著颱風向西進行，較高緯度（約北緯20°以北）地區，則會因科氏力增加，加上與南端相反的「西風」導引，進而轉向東方行進。

▲氣象局說明颱風轉彎的原理與特性。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局指出，颱風轉彎的原因主要是受到「太平洋副熱帶高氣壓環流」導引，各緯度環境對颱風路徑的影響大不相同。（圖／中央氣象局提供）
根據上述的原理可以看出，颱風在北半球南側時往西、越往高緯度往東而太平洋高壓環流是呈曲線的樣貌，因此颱風行徑時就會出現轉向的情況；若出現颱風沒轉彎直撲台灣或衝向南海，就是當時大環境的太平洋高壓勢力很強，直接延伸到台灣上空，導引氣流拉著颱風往前。

而針對瑪娃颱風轉向的情況，氣象局長鄭明典和氣象專家賈新興皆表示，梅雨季的天氣系統多元，影響颱風轉向的變因非常多，目前看來，瑪娃颱風除了太平洋高壓勢力是關鍵外，週末至下週北方鋒面槽線南下的份量會是第二重點，若槽線下降勢力強，太平洋高壓會更往東退，瑪娃轉彎的角度變大，距離台灣也越遠，反之則距離台灣較近、影響較深。

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