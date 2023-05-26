瑪娃成頂級強颱！「2關鍵」恐緊貼台灣 最快週一上午發海警
瑪娃颱風強度驚人，已達到頂級強颱的標準，未來也會持續增強，氣象論壇指出，瑪娃抵達台灣東南方時，會因為槽線東移、高壓減弱東退，來決定瑪娃的轉向幅度，若高壓減弱速度慢、幅度小，颱風就有機會來不及煞車緊貼台灣。中央氣象局預報員指出，目前從最新路徑預測，最快下週一上午就會發布海警，最快週（28）日就可預測北轉程度，近一步在觀測發布陸警的機率。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局預報員葉致均指出，瑪娃颱風目前距離鵝鑾鼻約1950公里海面上，週六（27日）往西北西方向前進，禮拜一（29日）之後逐漸放慢，有北轉的情況出現，而北轉的程度、時間點決定颱風對台灣天氣的影響，從目前最新路徑圖來預測，最快週（28）日就可預測北轉程度，近一步確認發布陸警的機率。
不過預報員指出，瑪娃颱風在靠近台灣和北轉過程，整體環境不利於颱風發展，會讓瑪娃颱風的強度減弱、暴風半徑縮小，發布陸警的機率目前看來偏低。且下週一至週四受到颱風影響，大台北、東半部、恆春半島有明顯雨勢，尤其是東半部將出現局部大雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，瑪娃抵達台灣東南方時，正好遇到槽線東移、高壓減弱東退，此時三者間的互動決定瑪娃轉向幅度。高壓減弱速度快、幅度大，槽線勾一下，瑪娃在遙遠的地方就會轉向東北；反之減弱速度慢，瑪娃來不及煞車就貼到台灣附近了。當瑪娃速度慢下來時，基本上就是打算找個地方開始（考慮）轉向了。
至於是否有機會發布陸上警報？「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，瑪娃在台灣附近轉向，轉向時又會減弱，因為就在家門口，暴風圈很靠近，強度、路徑只要差一點就會差很多，只能等待他真的慢下來了才有辦法做出明確判斷。
強颱瑪娃目前以每小時26公里速度，向西北西進行。中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒 73 公尺，七級風暴風半徑 300 公里，十級風暴風半徑 120 公里。