承諾當選後會執行死刑？侯友宜：公平正義、該做的事就要做
針對造成9死5傷的中和縱火犯李國輝，昨日最高法院駁回檢方上訴，判定該案維持更三審無期徒刑判決，獲得國民黨徵召參選2024總統大選的新北市長侯友宜昨晚更在臉書發文，感嘆法院與人民越來越遠。今（26）日侯友宜再被問到相關問題及若當選後是否會執行死刑？他表示，公平正義對司法來講很重要，讓被害者也要讓嫌疑犯能符合社會的期待，強調該做的事就要做，一定要悍衛最基本守護公平正義的底線。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜今日下午參加淡江大學大眾傳播系40週年系慶「跨域與永續-人才培育論壇」，會後受訪先被問到對於縱火案逆轉判決，會不會覺得嚴重違反社會跟司法公平正義？對此，侯友宜表示，社會要有一個基本的底線，這個底線必須要讓公平正義能夠符合人民的期待；但往往有時司法判定的過程或是結果，跟人民通識概念的想法差距很遠，那相對的，司法跟人民的距離就越走越開，走不回來。
媒體記者追問是否會承諾當選之後會執行死刑？侯友宜則是回應「公平正義」，表示絕對要讓被害者也讓整個嫌疑犯能夠符合社會的期待，該做的事就要做。
至於最高法院更三審指出是因李國輝真正想燒死的人沒死，卻間接燒死9名無辜死者，屬「間接殺人故意」。侯友宜表示，人民的情感都希望有一個公平正義，司法總是要對被害人有一個最基本底線的交代，所以公平正義對司法來講很重要、很重要，一定要捍衛最基本的守護公平正義的底線。
而在是否支持恢復特偵組？侯友宜說到，現在是黑金氾濫、黑槍滿天跑，造成人民恐懼跟害怕，尤其黑金跟一些有錢有勢人勾結，令人擔憂把國家的根本毀壞掉，按照他以前辦案的經驗跟專業，強調一定會用他的專業去好好面對這個區塊，也聽進別人很多的建言。