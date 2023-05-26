我國第二型糖尿病破210萬人！醫警告：多與「1因素」有關　逆轉要這樣做

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體重過重 易降低胰島素敏感度根據國民健康署統計，我國第二型糖尿病病友已突破210萬人，糖尿病更是我國十大死因之一。嘉榮新陳代謝科主任吳崇榮表示，當體重過重時，脂肪細胞會降低胰島素敏感度，幫助人體減少進食量，此時若不忌口繼續攝取大量碳水或高油食物，使胰臟必須分泌更多胰島素維持血糖穩定，持續加重胰臟負荷，最終會造成胰島素阻抗形成第二型糖尿病。
傳統型藥物副作用多 新型糖尿病藥物增選擇而糖尿病患在接受傳統型藥物，例如降血糖藥或胰島素等治療時，常有體重增加的副作用，若病患持續不良飲食習慣、缺乏運動，會使血糖控制更失調、新陳代謝更惡化。
吳崇榮主任指出，在治療藥物造成肥胖副作用的部分，近年已開發許多新型糖尿病藥物，無論是口服、注射或吸入型，都使醫療人員和患者能有更多治療選擇，且臨床試驗意外發現，某些新型藥物如腸泌素、雙效腸泌素，除能起到降血糖作用，對心血管事件的死亡風險、心臟衰竭、慢性腎病變惡化，都有減少或延緩的療效，同時具有「減重」附帶效果。
預防及治療糖尿病 「體重控制」舉足輕重吳崇榮提醒，預防及治療糖尿病的體重控制，除了藥物輔助以外，也能透過飲食控制及規律運動來達成。建議在飲食方面，避免油炸煎烤、精緻高糖的食品，多攝取低脂肪或大豆類優質蛋白質、高纖食物，也要試著逐次減少進食份量，水果隱含的糖份驚人也要注意食用量；此外，可以循序漸進地進行慢跑、快走、太極拳、騎單車及游泳等有氧運動，在家也可做啞鈴、深蹲等重訓活動，但要注意不要在空腹時、用藥後運動，也最好結伴同行，只要持之以恆地進行體重控制，可以有很大機率逆襲糖尿病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57956
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