T1／林韋翰傾向動手術治療膝傷 若趕不上開季中信已有備案
新北中信特攻主控林韋翰本季率隊奪冠，個人榮譽也大豐收。季後他傾向動刀來治療膝蓋，並且已經和教練進行過討論，達成以自己健康為第一優先的共識，「光哥也和我說，『趕不上開季也沒關係』，希望開季前把傷完全處理好。」
記者黃建霖/臺北報導
林韋翰此前在奪冠記者會上透露，今年球季中，他嘗試過各種治療方式來解決膝蓋問題，但都沒有很好的成效，季後可能會選擇動手術來治療。而今天他進一步表示，將在下周一拿MRI報告去高雄找合作過的醫生，做進一步的分析，希望找到最適合的治療方式。
「現在我自己是傾向做(手術)，因為感覺若不解決，它之後還是會繼續發生。」林韋翰表示，自己昨天已經打電話和中華隊主帥桑茂森聊過了，確定退出杭州亞運男籃培訓隊名單。
若在季後開刀，林韋翰認為應該可以趕上開季，但若最終缺席一些賽事，他也已經和教練團聊過了。中信主帥李逸驊表示，看到子弟兵這樣，自己也很揪心，「隨著賽季進行，他(積水)越抽越大杯，若能夠徹底治療，那也是希望他去開，畢竟不是太大的手術。」
李逸驊也說，這一季其實很多時候球隊讓林秉聖、魏嘉豪和金恩去控球，球隊今年的球風也不限定只讓某幾個人去組織，因此不是很擔心林韋翰缺席的狀況，相信球隊可以維持住戰績。