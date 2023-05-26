周曉涵錄《我猜》片段被挖！遭酸「差很大」 她認出車禍撞傷右臉
女星周曉涵昔日曾以素人身分錄製台綜《我猜我猜我猜猜猜》，雖然該節目已經在2011年結束，但近期她又被翻出當時上節目的身影，網友對比周曉涵現在的美貌喊「差很大」，昨（25）日她就發文透露，其實錄製節目當下，她才剛出了一起嚴重車禍，右臉受到嚴重撞擊，在醫院躺了一個禮拜才出院。
記者賴禹妡/綜合報導
周曉涵昨日在臉書發文表示，「果然復古當道，最近又有以前參加過的節目片段被翻出來做文章」，她坦言現在回頭看當時的自己，也覺得差別很大，「那時候怎麼會答應要去上我猜啊，什麼網路美女、眼鏡美女的，簡直尷尬癌大爆發」。
周曉涵透露，其實錄製節目當下才剛出完車禍沒多久，因為弟弟擅自替她報名，再加上電視台積極說服，她才硬著頭皮上《我猜我猜我猜猜猜》，但那場車禍非常嚴重，她右臉受到嚴重撞擊傷及骨頭，在醫院躺了一個禮拜才出院，「因此節目上我的臉才會看起來不太對稱，有點怪怪的，還帶點腫腫的」。
周曉涵指出，自己並非從小美到大的類型，因為嘗試矯正牙齒、臉部整骨，再搭配按摩、簡單運動、吃營養品，同時多接觸美的事物，做些讓自己開心的事，身處在一個有愛的環境裡，才慢慢變成現在的樣子，「女大十八變算什麼，七十二變都有可能，我接受身體裡破碎的聲音和癒合的過程」，也強調現代科技有太多方法能讓人變美，但無可取代的是腦袋裡面裝的東西。