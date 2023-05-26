校園槍擊多！德州發小熊維尼繪本教孩童「跑、躲、打」　家長反彈

人一個個昏倒！韓亞航空「空中開門」驚魂　乘客目睹男子想跳機

▲韓亞航空在韓國的國內航班26日發生降落前艙門開啟意外，事發當時坐在緊急出口旁的30多歲男性乘客坦承曾觸碰控制桿，已遭警方逮捕。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓亞航空在韓國的國內航班26日發生降落前艙門開啟意外，事發當時坐在緊急出口旁的30多歲男性乘客坦承曾觸碰控制桿，已遭警方逮捕。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

韓亞航空韓國國內線一架客機26日下午發生航空事故，客機艙門即將降落時突然開啟，所幸無人傷亡，但有9名乘客呼吸困難送醫治療。事後一名30歲男子承認曾碰觸緊急出口的手把，因此遭到警方逮捕。有乘客回憶事發當下情景，表示乘客一個接一個昏倒，還以為飛機爆炸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《韓聯社》報導，韓亞航空載著194名乘客的OZ8124客機26日上午自濟州島出發，於當地時間12時45分準備降落大邱機場時，發生艙門在空中打開的事故，造成超過10名乘客出現呼吸急促的症狀，其中9人因呼吸困難，在飛機維持艙門打開的狀況下安全降落後，隨即送往醫院進行治療。

一名44歲A乘客事後接受媒體訪問時，以顫抖的聲音回答，「在著陸前10分鐘左右，位於機艙左側中間的門突然打開，並且伴隨著爆炸般的巨響。隨著艙門被打開，因為內外壓力落差，灰塵瞬間從冷氣和風扇的位置爆出來，飛機內部變得霧濛濛一片。」A乘客表示還以為當時飛機爆炸，還想著會不會就這樣死於空難。

A乘客心有餘悸的表示，「當時在艙門附近的乘客一個接一個昏倒，空服人員用機內廣播詢問乘客中是否有醫療工作者」，另外還有乘客表示，「現場一片混亂，空服員大聲喊叫要乘客坐下，門突然打開後耳朵痛得像被撕裂一樣。」

報導指出，當時飛機廣播即將著陸時，一名男子突然碰觸緊急出口的手把。目擊者表示，這名男子在門打開後試圖跳機，乘客和機組人員合力阻止，將男子拉回機艙內制服。該名男子在事後承認曾經「觸動緊急出口拉桿」，警方依違反航空法嫌疑逮捕這名男子，目前正與國土交通部合力調查。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

韓亞航班艙門意外在空中開啟　6乘客呼吸困難

韓亞客機「空中開門」！乘客嚇哭、9人呼吸困難　30歲男認誤觸

台灣團遊濟州島遭撞！目擊者驚「以為打仗」　韓警曝僅輕傷關鍵

台灣旅行團濟州島車禍！34名遊客送醫、無人重傷或死亡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀