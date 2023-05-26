人一個個昏倒！韓亞航空「空中開門」驚魂　乘客目睹男子想跳機

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一名44歲A乘客事後接受媒體訪問時，以顫抖的聲音回答，「在著陸前10分鐘左右，位於機艙左側中間的門突然打開，並且伴隨著爆炸般的巨響。隨著艙門被打開，因為內外壓力落差，灰塵瞬間從冷氣和風扇的位置爆出來，飛機內部變得霧濛濛一片。」A乘客表示還以為當時飛機爆炸，還想著會不會就這樣死於空難。
A乘客心有餘悸的表示，「當時在艙門附近的乘客一個接一個昏倒，空服人員用機內廣播詢問乘客中是否有醫療工作者」，另外還有乘客表示，「現場一片混亂，空服員大聲喊叫要乘客坐下，門突然打開後耳朵痛得像被撕裂一樣。」
報導指出，當時飛機廣播即將著陸時，一名男子突然碰觸緊急出口的手把。目擊者表示，這名男子在門打開後試圖跳機，乘客和機組人員合力阻止，將男子拉回機艙內制服。該名男子在事後承認曾經「觸動緊急出口拉桿」，警方依違反航空法嫌疑逮捕這名男子，目前正與國土交通部合力調查。
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