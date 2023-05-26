瑪娃颱風「台灣能避開」？路徑影響1圖搞懂 週末下雨閃不掉
瑪娃颱風生成已經存活將近1週，隨著往西越來越靠近台灣，路徑和對台灣的影響也會逐漸明朗，天氣風險公司今（26）日晚上也在臉書分享「最高機率」的路徑態勢，週末期間瑪娃颱風將穩定往西北西方向移動，下週日到下週一（5月29日至5月30日）來到台灣東南方海面時會逐漸北轉，明（27）日開始基隆北海岸、大台北、東半部至恆春半島等地區將陸續受到颱風外圍環流影響，轉有局部短暫陣雨，請民眾持續留意最新颱風動態。
記者張志浩/綜合報導
據中央氣氣象局最新資料，瑪娃颱風在鵝鑾鼻東南東方1950公里的海面上，以每小時26公里速度，向西北西進行。近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑120公里。
天氣風險公司指出，瑪娃颱風轉向的因素主要受到「副熱帶高壓強弱」與「西風槽線」影響 ，高壓若減弱慢或幅度不大，颱風會比較接近台灣；高壓若減弱較快或幅度較大、槽線牽引顯著，則轉向較早、距離台彎較遠，因此未來的路徑預測仍有不確定性，但預估在東部外海一段距離北上的機率最高。
此外，瑪娃颱風北轉過程中，由於大氣環境轉不利颱風發展，可能減弱為「中度颱風」，但仍具有一定強度且暴風圈範圍廣大 ，週末迎風面基隆北海岸、大台北、東半部至恆春半島地區將陸續轉有局部短暫陣雨。其它地區多雲到晴、午後山區有局部或零星短暫雷陣雨機會。
天氣風險公司說明，下週一迎風面地區風雨將更明顯，且局部有較大雨勢機會、山區留意累積雨量，雨勢的大小會與颱風的距離遠近相關、仍有不確定性。西半部則因為颱風接近帶來下沉氣流，為多雲到晴天氣且相當乾熱，類似的天氣型態初估會持續到下週三、下週四（5月31日至6月1日），何時會轉趨穩定天氣，則要看颱風遠離的速度而定。