8年新低！主計總處下修今年GDP至2.04%、CPI年增率上調至2.26%

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主計總處分析，通膨、升息及俄烏戰爭持續影響全球終端需求，全球經濟成長力道放緩，加上消費重心轉向服務，使得商品存貨調整時間拉長，出口持續走弱是這次下修經濟成長率的關鍵原因，尤其現在各產業都得面對存貨調整的挑戰，今年第1季景氣「築底整理」，但第2季起可望緩步復甦。
根據主計總處預估，2023年商品出口為4446億美元，年減7.27%；併計商品與服務並剔除物價因素後，輸出實質負成長0.60%，較2月預測下修0.64個百分點。也由於全球經濟前景的不確定性仍高、廠商去化庫存制約生產，均使企業資本支出趨向審慎，加上去年基期已高，主計總處也預測今年民間投資實質負成長2.49%，大幅下修1.36個百分點。
若與新加坡、韓國、香港相比，台灣第1季經濟負成長2.87%表現最差，不過，主計總處認為，台灣在疫情期間表現亮眼，以近幾年平均來看，台灣經濟仍居四小龍之首。就2020年至2022年的平均經濟成長率，台灣為4.07%，新加坡、韓國、香港分別為2.7%、2%及負1.3%；若看近4年第1季的平均成長率，台灣為3.2%，同樣是四小龍最佳。
至於台灣今年第1季經濟負成長2.87%，為金融海嘯以來、14年最差表現，不過，主計總處說，若與當時情境相較，台灣經濟體質已經轉變；先前是出口不好，內需及就業市場都受影響，如今出口不好，內需還是很熱絡，失業率更創23年來新低。
另外，即便全球終端需求疲弱、國際農工原物料價格回落，使得商品類價格漲勢趨緩，但休閒旅遊等服務需求升溫，加上房租漲勢延續，推升國內服務類價格，因此，主計總處今日也上修今年CPI年增率預測值至2.26%，較今年2月預測的2.16%，上修0.1個百分點，這也是繼2022年的2.95%後，再次超過2%的通膨警戒線，顯示物價上漲的壓力仍在。