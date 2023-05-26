張善政也熱血了！桃園盃全國三對三籃球賽527開放報名
第七屆桃園盃全國三對三籃球賽將在7月下旬開打，明（27）日中午起開放報名，桃園市長張善政今（26）日在宣傳記者會上表示，往年報名隊伍都超過2000隊，一開放報名幾乎都是秒殺，今年賽事除依往年設有少年、青少年、青年、社會、壯年、長青等適合各年齡層參與的組別外，更增設「自由格鬥組」，邀請UBA大專籃球聯賽一級球員及棒球球星陽耀勳跨界組成「魔王戰隊」，與全國好手一較高下。
記者李春台／桃園報導
張善政表示，桃園盃全國三對三籃球賽已邁入第7屆，是全國規模最大的籃球盛事之一，每年吸引超過8000人參賽。今年賽事除總獎金高達60萬元，市府也整合在地資源，邀請桃園永豐雲豹籃球隊球員盧捷閔、羅振峰擔任賽事代言人，以及「桃園璞園領航猿啦啦隊Pilots Crew」相挺，號召全國籃球好手踴躍參賽，盼透過此項比賽，持續提升桃園及全國籃球風氣，也發掘更多明日之星。
張善政提到自己在高中及大學時代時常參與籃球運動，每當觀賞NBA、UBA、國內職籃等賽事時也感到熱血沸騰，希望參賽者透過本次比賽以球會友、創下佳績。
跨界參與「魔王戰隊」的台中成棒隊球星陽耀勳表示，平時他也喜歡打籃球，非常高興能與專業籃球員同台，一同享受籃球的樂趣，今日他也代表體驗專業的摸高測試器，進行垂直跳躍力的體能測試，結果摸到最頂端進3米高度，表現讓專業教練都相當驚訝。
市府體育局長許彥輝表示，桃園盃全國三對三籃球賽是國內暑期最熱門的籃球比賽，今年預賽及複賽將於7月22日、23日、29日於桃園高中光電籃球場、桃園區三民運動公園籃球場、龍潭區國道三號高架橋下籃球場等三地同時開打，決賽則於7月30日在元智大學體育館舉行
許彥輝說，今年賽事將比照職籃選秀體測會規格舉辦「職籃選秀體能測試體驗會」，選手可參與4種體測項目，並由專業人員提供建言，感受如同職業選手的體驗；27日中午12點起開放報名，且免報名費及保證金，報名成功後可獲得活動紀念T-Shirt一件，更多活動資訊可至「桃園盃全國三對三籃球賽」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/TAOYUANCUP3ON3/）查詢。